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Προς την τελική δικαστική κρίση οδεύει η υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου για την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας εισηγείται στο Δικαστικό Συμβούλιο του άρθρου 86 την παραπομπή σε δίκη τόσο του πρώην υφυπουργού όσο και 4 ακόμη συγκατηγορουμένων του.

Εφόσον η εισήγηση υιοθετηθεί, θα ανοίξει ο δρόμος για τη συγκρότηση Ειδικού Δικαστηρίου, με την τελική απόφαση να ανήκει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

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Η εισαγγελική πρόταση αφορά συνολικά οκτώ κατηγορούμενους, οι οποίοι διώκονται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Κατά το κατηγορητήριο, οι ενέργειες που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του πεδίου και την απώλεια κρίσιμων στοιχείων για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.

Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητείται να παραπεμφθούν ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Λάρισας κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Για τρεις πυροσβεστικούς υπαλλήλους, ζητείται ο διαχωρισμός της δικογραφίας και η παραπομπή της σε εισαγγελέα Πλημμελειοδικών προκειμένου να ελεγχθούν για παράβαση που δεν εμπίπτει στο υπουργικό αδίκημα.