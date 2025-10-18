Είναι ένα βίντεο διαφορετικό από αυτά στα οποία μας έχει συνηθίσει το Πολεμικό Ναυτικό, και είναι σίγουρα πολύ εντυπωσιακό: «Πρωταγωνιστής» είναι μια πυραυλάκατος η οποία πραγματοποιεί διέλευση τη νύχτα από τη διώρυγα στον Ισθμό της Κορίνθου.

Η διέλευση από τη διώρυγα αποτελεί προκλητικό «σπορ» ακόμα και για έμπειρους ναυτικούς, και είναι εγχείρημα μεγάλου βαθμού δυσκολίας για μεγαλύτερου μεγέθους πολεμικά πλοία. Ωστόσο οι πυραυλάκατοι του ΠΝ είναι σκάφη ικανά να κινούνται παντού και πάντοτε- και το βίντεο αποτελεί απόδειξη για αυτό.

