Η θετή μητέρα της 14χρονης δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την εγκυμονούσα κόρη της

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Με απόλυτη απάθεια για την 14χρονη κόρη της που είναι έγκυος και φιλοξενείται στο νοσοκομείο του Πύργου και είχε εγκαταλείψει, μίλησε η 66χρονη θετή της μητέρα στο Live News. Την ίδια ώρα, η ανήλικη επιθυμεί να προχωρήσει σε διακοπή της εγκυμοσύνης της, ωστόσο η 66χρονη θετή μητέρα της αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή της.

Η αδιαφορά της θετής μητέρας για την 14χρονη Ρομά

Η εκπαιδευτικός δηλώνει αθώα, λέει πως έχουν συμβεί τίποτα από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και πως εκείνη δεν έχει κάνει κάτι.

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«Τώρα γύρισα από εκεί(το νοσοκομείο). Μια χαρά είναι(η 14χρονη). Δεν μου είπαν τίποτα. Δεν μίλησαν γι’ αυτό(για την εγκυμοσύνη). Ό,τι ξέρετε, ξέρω. Είμαι αθώα. Δεν έχω κάνει κάτι. Έχουνε πει πολλά ψέματα».

Η θετή μητέρα υποστήριξε πως όλα όσα λένε οι γείτονες είναι ψέματα, και πως η ίδια φρόντιζε το παιδί. Έτσι ζήτησε από την εκπομπή να έρθουν σε επικοινωνία με ένα άλλο άτομο, το οποίο όπως είπε θα πει όλη την αλήθεια.

«Η μάνα δεν αφιέρωνε χρόνο με το παιδί της»

Ωστόσο, ακόμα και αυτό το άτομο μιλά για συστηματική παραμέληση της 14χρονης από τη θετή μητέρα της.

«Είναι πολύ σφιχτή στο οικονομικό κομμάτι και δεν έχει ενδιαφερθεί καθόλου για το παιδί της. Μετά από καιρό, που είχα καιρό να τη δω, που ξαναήρθαμε σε επαφή, με είχε καλέσει διαμέσου ενός δικηγόρου. Έχει μία δυνατότητα παραπάνω οικονομική, ανοιχτή στην οικονομικότητα.

Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης της 14χρονης

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στο Live News, η 66χρονη φέρεται να διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, με σπίτια στην Αμαλιάδα, στον Πύργο, στην Πάτρα και στην Αθήνα.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν γείτονες, παρά την οικονομική της άνεση, δεν φρόντιζε να καλύπτει ούτε τις βασικές ανάγκες του παιδιού, το οποίο κυκλοφορούσε ακόμη και με σκισμένα παπούτσια.

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Άλλος γείτονας περιέγραψε τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούσαν στο διαμέρισμα, υποστηρίζοντας ότι η θετή μητέρα αρνούνταν να αναλάβει ακόμη και την καθαριότητα του σπιτιού.

«Έλεγε τα κάλαντα το καημένο και πήγαινε και έπαιρνε βιβλία, έπαιρνε τσάντα για το σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες εδώ και χρόνια

Ερωτήματα προκαλούν και οι αναφορές για τις καταγγελίες που είχαν φτάσει κατά καιρούς στις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης του κοριτσιού.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχουν διαφορετικές αναφορές σχετικά με το πότε ενημερώθηκαν οι κοινωνικές υπηρεσίες για την υπόθεση, καθώς γίνεται λόγος τόσο για το 2021 όσο και για το 2023.

Ωστόσο, μία γειτόνισσα υποστήριξε στο Live News ότι η ίδια είχε προχωρήσει σε καταγγελία ήδη από το 2015.

«Εγώ είχα πάρει τηλέφωνο στο Χαμόγελο του Παιδιού και είχα κάνει ανώνυμη καταγγελία. Είχανε και άλλες, μου είχανε πει, καταγγελίες και ήξεραν το συγκεκριμένο ζήτημα», δήλωσε.

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Μία ακόμη μαρτυρία αναφέρει ότι η 66χρονη αναζητούσε άνθρωπο που θα αναλάμβανε την καθημερινή φροντίδα της θετής κόρης της ήδη από τα πρώτα χρόνια της σχολικής της ζωής.

Συγκεκριμένα, μία γυναίκα υποστήριξε ότι η 66χρονη της είχε προτείνει να της παραχωρήσει σπίτι, με την προϋπόθεση να αναλάβει τη φροντίδα και τη διατροφή του παιδιού από το πρωί μέχρι το βράδυ.

«Της λέω: “Το παιδί είναι δικό σου”. “Α, εγώ δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, εγώ δεν μπορώ να το κρατήσω”. Το παιδί τότε ήταν, νομίζω, Α΄ Δημοτικού», ανέφερε η γυναίκα.

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Να κάτσει να ασχοληθεί με το παιδί της. Δεν την άκουγε. Ήταν σκληρό το παιδί. Δεν το ήθελε από μικρό. Έβριζε μου έλεγε η ίδια λέει, έχει φέρει τώρα το φίλο της. Πάω να καθαρίσω λέει τις βρομιές τους. Λέει: εγώ σιχαίνομαι, λέει, πάω να βάλω γάντια, μου έλεγε η ίδια η μάνα της. Φοβόταν μήπως της γρατζουνίσει ή το τραπέζι ή τον καναπέ και ήταν παράξενη η ίδια από μόνη της. Η μάνα δηλαδή. Δεν αφιέρωνε χρόνο με το παιδί της. Το είχε κλείσει σε ένα σπίτι άλλο προσωρινά. Θα καθαρίσω, μου λέει, τα μπάνια με χλωρίνες και τέτοια.

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»Το άφηνε το παιδί μόνο του. Δεν αφιέρωνε χρόνο να ασχοληθεί με το παιδί της, να κάνει κάτι, να του μαγειρέψει, να κάνει, να ράνει. Δεν γνωρίζω γιατί τα έκανε αυτά και έφτασε εδώ, σε σημείο να μισεί το παιδί της. Κάτι πράγματα τρελά δηλαδή, αντί να είναι αγκαλιά με το παιδί της, να δώσει χρόνο, έμφαση, να βγει έξω σε μία κούνια, σε μία παιδική χαρά, κάτι τέτοιο. Εγώ δεν την έχω δει προσωπικά σε αυτήν σαν μάνα αυτή τη γυναίκα».

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