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Το περασμένο Σαββατοκύριακο οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν πάνω από 76 πυρκαγιές, οι οποίες περιορίστηκαν άμεσα χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση του μηχανισμού.

Περισσότερο από το 85% των αγροτοδασικών πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, όπως η χρήση γεωργικών μηχανημάτων και η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 133 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών, εκ των οποίων οι 125 αφορούν περιπτώσεις αμέλειας.

Η Πυροσβεστική συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις θερμές εργασίες στην ύπαιθρο κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου για την αποφυγή νέων περιστατικών.

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Με έμφαση στην πρόληψη και την ατομική ευθύνη των πολιτών για την αποτροπή πυρκαγιών στην ύπαιθρο, ο αντιπύραρχος και αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση ενόψει ημερών πολύ υψηλού κινδύνου, υπογραμμίζοντας ότι οι περισσότερες αγροτοδασικές πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ανέφερε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν περισσότερες από 76 πυρκαγιές σε συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας (δείκτης 4), γεγονός που δοκίμασε τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Όπως σημείωσε, η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων επέτρεψε τον γρήγορο έλεγχο και τον περιορισμό όλων των εστιών πριν αυτές εξελιχθούν σε μεγαλύτερα μέτωπα.

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Παράλληλα, τόνισε ότι η συνεργασία των πολιτών και η αποφυγή επικίνδυνων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή νέων περιστατικών, ειδικά σε περιόδους έντονων καιρικών συνθηκών που ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς.

Πάνω από 76 πυρκαγιές μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος έκανε λόγο για ιδιαίτερα δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

«Το περασμένο Σαββατοκύριακο, με μετεωρολογικές συνθήκες και δείκτη επικινδυνότητας 4, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε περισσότερες από 76 δασικές πυρκαγιές. Ο μηχανισμός από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε με εναέριες και επίγειες δυνάμεις, με τη συμβολή των εθελοντών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να τις περιορίσουμε και να τις ελέγξουμε», ανέφερε.

Το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις αιτίες πρόκλησης των πυρκαγιών, υπογραμμίζοντας ότι η αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα.

«Περισσότερο από το 85% των αιτιών πρόκλησης των αγροτοδασικών πυρκαγιών είναι δυστυχώς η αμέλεια», τόνισε.

Όπως εξήγησε, στις συνηθέστερες αιτίες περιλαμβάνονται:

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η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών,

οι θερμές εργασίες, όπως χρήση τροχού και ηλεκτροκόλλησης,

η χρήση γεωργικών μηχανημάτων,

οι μελισσοκομικές εργασίες,

ακόμη και η απόρριψη αναμμένου τσιγάρου.

«Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε υπαίθρια μπάρμπεκιου, χρήση τροχού, χρήση γεωργικών μηχανημάτων και καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών που οδήγησαν σε ενάρξεις πυρκαγιών», σημείωσε.

«Στις ημέρες υψηλού κινδύνου δεν κάνουμε εργασίες στην ύπαιθρο»

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής εξήγησε ότι όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 4 και 5, δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται εργασίες στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή φωτιά.

«Δεν χρειάζεται να κάνουμε μπάρμπεκιου στην ύπαιθρο. Ας το βάλουμε στον φούρνο. Δεν χρειάζεται με 5 ή 6 μποφόρ να κάνουμε αγροτικές εργασίες ή χρήση τροχού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, συνέστησε σε όσους πρέπει να πραγματοποιήσουν εργασίες να συμβουλεύονται τον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας της Πολιτικής Προστασίας και, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, να εργάζονται μόνο πολύ νωρίς το πρωί.

«Ποτέ μετά τις 11 το πρωί και ποτέ μέσα στο καταμεσήμερο να γίνονται θερμές εργασίες», υπογράμμισε.

133 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Αυξημένο αριθμό συλλήψεων για πρόκληση πυρκαγιών καταγράφει η Πυροσβεστική από τις αρχές του 2026, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του Σώματος, Γιάννη Αρτοποιό. Όπως ανέφερε, έχουν γίνει συνολικά 133 συλλήψεις πολιτών, με τις 125 να αφορούν περιπτώσεις αμέλειας, ενώ μόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν δέκα συλλήψεις στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

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Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, παρά την ενίσχυση του επιχειρησιακού μηχανισμού με μέσα όπως 81 εναέρια μέσα, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες και πάνω από 120 drones, η αντιμετώπιση των πυρκαγιών δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς πρόληψη και υπεύθυνη συμπεριφορά από τους πολίτες.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «όσα αεροπλάνα κι αν έχουμε, δεν αρκούν χωρίς πρόληψη», τονίζοντας ότι η αμέλεια παραμένει ο βασικός παράγοντας πρόκλησης των περιστατικών. Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση για αυξημένη προσοχή, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη ζώνη της Ευρώπης ως προς τις δασικές πυρκαγιές και ότι η πρόληψη αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα προστασίας.

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