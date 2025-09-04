Μπορεί στο εξωτερικό τα σκάφη με αμαξώματα αυτοκινήτων να εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο, στη χώρα μας ωστόσο αποτελούν μέχρι και σήμερα ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο θέαμα. Σήμερα (3/9) στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου, μερικά «αμφίβια» αυτοκίνητα έκαναν την εμφάνιση τους, προκαλώντας τον θαυμασμό όσων βρίσκονταν κοντά.

Ρόδος, 3/9/2025 – HuffPost

Τα σκάφη – αυτοκίνητα

Δεν είναι λίγες οι εταιρείες ανα τον κόσμο που έχουν συνδυάσει σκάφη και αυτοκίνητα σε αμφίβια αυτοκίνητα. Μάλιστα, ορισμένες έχουν σχεδιάσει μοντέλα, τα οποία παραπέμπουν σε εντυπωσιακό βαθμό σε πολυτελή σπορ αυτοκίνητα: Lamborghini, Corvette, Ferrari, Aston Martin, Bentley και Bugatti βρίσκονται μεταξύ αυτών.

Τα σχέδια των κατασκευαστών ωστόσο δεν περιορίζονται μόνο σε σπορ οχήματα. Το καλοκαίρι του 2023, ένα σκάφος με αμάξωμα του κλασικού Fiat 500 κυκλοφόρησε στην Ιταλία σε μία περιορισμένη παραγωγή 500 τεμαχίων, που έγιναν ανάρπαστα. Το πιο εντυπωσιακό, είναι τιμή: 120,000 ευρώ(!) καθώς το συγκεκριμένο πλωτό μοντέλο είναι επίσημα αδειοδοτημένο.

Κάποιες από αυτές τις κατασκευές μπορούν να αγγίξουν μέχρι και τα 100 χλμ/ώρα. Στην πλειοψηφία τους δεν έχουν πόρτες, συνεπώς οι 2,4 ή 5 επιβάτες χρειάζεται να πηδήξουν μέσα, όπως ακριβώς και στα σκάφη.

Μέχρι και στο χειρισμό τους, τα «αμφίβια» αυτοκίνητα μοιάζουν πολύ στα συνηθισμένα οχήματα: τιμόνι, πεντάλ για επιτάχυνση και κουμπιά για τον έλεγχο των φώτων και των υαλοκαθαριστήρων.

Το κόστος

Αυτές οι ενδιαφέρουσες και άκρως διασκεδαστικές κατασκευές είναι αρκετά ακριβές για αγορά ή ακόμα και για ενοικίαση. Η τιμή σε ορισμένα μοντέλα είναι γύρω στα 50.000 ευρώ, ενώ σε άλλα ξεπερνά τα 120.000 ευρώ.