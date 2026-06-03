Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στη Ρόδο, όταν σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Κρητηνίας, με θύμα έναν 77χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε ο ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού του 77χρονου.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και του θανάτου του 77χρονου διερευνώνται από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο έχει αναλάβει τη σχετική προανάκριση.