Στη Ρόδο συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου ένας 37χρονος ημεδαπός, μετά από επικίνδυνο περιστατικό στο Αστυνομικό Μέγαρο του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, ο άνδρας, κατά την είσοδό του στο κτίριο, προκάλεσε ανάφλεξη σε πλαστική τσάντα που κρατούσε, η οποία περιείχε δοχείο με καύσιμη ύλη – συγκεκριμένα βενζίνη. Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα, τον ακινητοποίησαν και απέτρεψαν την εκδήλωση πυρκαγιάς, αποφεύγοντας έτσι σοβαρότερο περιστατικό.

Κατά την έρευνα, κατασχέθηκε το δοχείο με το καύσιμο υλικό, καθώς και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι που είχε στην κατοχή του ο 37χρονος.

Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Πηγή: rodiaki.gr, dimokratiki.gr