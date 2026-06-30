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Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό στη Σαλαμίνα έπειτα από περιστατικό με θαλαμηγό που άρχισε να βυθίζεται σε κοντινή απόσταση από την ακτή, στη Μαρίνα Βουρκαρίου.

Πηγή: salamina-press.gr

Πηγή: salamina-press.gr

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πολυτελές σκάφος επέστρεφε από δοκιμαστικό πλου και εκτελούσε ελιγμούς προκειμένου να δέσει στη μαρίνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν διαπιστώθηκε εισροή υδάτων στο σκάφος, ο μοναδικός επιβαίνων ήταν ο καπετάνιος.

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Στην ουσία, λίγα μόλις μέτρα από την ακτή το σκάφος υπέστη μερική βύθιση.