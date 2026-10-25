Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Φώφη Γεννηματά απεβίωσε τον Οκτώβριο του 2021 μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, έχοντας διαγράψει μια σημαντική πολιτική πορεία στην αυτοδιοίκηση και το κοινοβούλιο.

Ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 2015, η ίδια εργάστηκε συστηματικά για την ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς και την ίδρυση του Κινήματος Αλλαγής.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, υπηρέτησε σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις και ανέλαβε κεντρικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Η δημόσια δράση της για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού οδήγησε στη δημιουργία του εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου που φέρει το όνομά της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Φώφη Γεννηματά πέθανε στις 25 Οκτωβρίου 2021 στον Ευαγγελισμό, λίγες εβδομάδες πριν από τα 57α γενέθλιά της. Η απώλειά της συγκίνησε πολιτικούς αντιπάλους και συνοδοιπόρους. Είχε προηγηθεί πολυετής αναμέτρηση με τον καρκίνο, την οποία αντιμετώπιζε χωρίς να εγκαταλείψει τη δημόσια ζωή.

Η κόρη του Γιώργου Γεννηματά

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17 Νοεμβρίου 1964. Πατέρας της ήταν ο Γιώργος Γεννηματάς, ιστορικό στέλεχος και υπουργός του ΠΑΣΟΚ, που συνδέθηκε ιδιαίτερα με την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την κοινωνική πολιτική της δεκαετίας του 1980. Πέθανε το 1994 από καρκίνο, όπως και η σύζυγός του Κάκια Βέργου την ίδια χρονιά. Η διπλή οικογενειακή απώλεια σημάδεψε βαθιά τη Φώφη.

Advertisement

Advertisement

Σπουδές, οικογένεια και τα πρώτα βήματα

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα. Από τα φοιτητικά της χρόνια δραστηριοποιήθηκε στην ΠΑΣΠ. Παντρεύτηκε δύο φορές: πρώτα τον Αλέξανδρο Ντέκα και αργότερα τον οδοντίατρο Ανδρέα Τσούνη. Ήταν μητέρα τριών παιδιών, της Αιμιλίας, της Κατερίνας και του Γιώργου.

Από τη Βουλή στην αυτοδιοίκηση και τα υπουργεία

Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Αθηνών το 2000. Το 2002 κέρδισε τις εκλογές για την υπερνομαρχία Αθηνών–Πειραιώς και επανεξελέγη το 2006. Επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή και υπηρέτησε ως υφυπουργός Υγείας, αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας. Εξελέγη ξανά βουλευτής το 2012, για σύντομη θητεία, και από το 2015 έως τον θάνατό της παρέμεινε στη Βουλή. Η κοινοβουλευτική της παρουσία δεν ήταν συνεχής από το 2000, καθώς μεσολάβησαν χρόνια στην αυτοδιοίκηση και στην κυβέρνηση.

Ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ και δημιουργία του Κινήματος Αλλαγής

Τον Ιούνιο του 2015 ανέλαβε την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, σε μια περίοδο κρίσης για τον άλλοτε κυρίαρχο πολιτικό σχηματισμό. Πρωτοστάτησε στη Δημοκρατική Συμπαράταξη και το 2017 στην ίδρυση του ευρύτερου Κινήματος Αλλαγής, που συγκροτήθηκε πολιτικά το 2018. Στόχος της ήταν η ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς και η αυτόνομη παρουσία της απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ιστορικό όνομα ΠΑΣΟΚ δεν εξαφανίστηκε: παρέμεινε οργανωτική και πολιτική αναφορά μέσα στο ΚΙΝΑΛ. Μετά τον θάνατό της, ο χώρος υιοθέτησε την ενιαία ονομασία «ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής».

Η προσωπική μάχη με τον καρκίνο

Η ίδια είχε μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια της υγείας της, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να μην αμελούν την πρόληψη. Τον Οκτώβριο του 2021, όταν η κατάσταση επιδεινώθηκε, αποσύρθηκε από την κούρσα για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής. Εισήχθη στον Ευαγγελισμό στις 11 Οκτωβρίου και πέθανε δύο εβδομάδες αργότερα.

Το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά»

Το όνομά της δόθηκε στο εθνικό πρόγραμμα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, που ξεκίνησε μετά τον θάνατό της. Περιλαμβάνει μαστογραφία και, όπου προβλέπεται, συμπληρωματικό υπερηχογράφημα και ιατρική αξιολόγηση. Αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ». Δεν είναι θεραπεία του καρκίνου, αλλά οργανωμένη προσπάθεια έγκαιρης ανίχνευσης, ώστε οι γυναίκες να έχουν περισσότερες πιθανότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται από τις εκάστοτε επίσημες οδηγίες.

Μια πολιτική παρακαταθήκη

Η Φώφη Γεννηματά άφησε μια διαδρομή που συνδύαζε οικογενειακή πολιτική παράδοση, κοινοβουλευτική δράση και προσπάθεια ανασυγκρότησης ενός ιστορικού χώρου. Πέντε χρόνια μετά, το όνομά της παραμένει συνδεδεμένο όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής, αλλά και με ένα διαρκές μήνυμα: η πρόληψη μπορεί να σώσει ζωές.

Πηγές: ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής (επίσημο βιογραφικό), Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Vouliwatch, Υπουργείο Υγείας / πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, Euronews.