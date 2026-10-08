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Υπάρχουν έργα που η πραγματική τους σημασία φαίνεται πολλά χρόνια μετά την πρώτη πέτρα. Ένα τέτοιο έργο ήταν το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Στις 8 Οκτωβρίου 1987 τέθηκε ο θεμέλιος λίθος του Κέντρου στη Λεωφόρο Συγγρού. Είχε προηγηθεί η συμφωνία δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος Ωνάση. Το κτίριο παραδόθηκε στο Δημόσιο στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και το 1993 άρχισε η λειτουργία του.

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Σήμερα το όνομα «Ωνάσειο» δεν παραπέμπει απλώς σε ένα καρδιοχειρουργικό νοσοκομείο. Παραπέμπει σε ένα σύστημα υψηλής εξειδίκευσης για την καρδιά, τις μεταμοσχεύσεις, την εντατική θεραπεία και την παιδιατρική καρδιολογία και καρδιοχειρουργική.

Οι αριθμοί μιας τεράστιας διαδρομής

Τα διαθέσιμα επίσημα και δημοσιευμένα στοιχεία αποτυπώνουν καλύτερα από οτιδήποτε άλλο το μέγεθος του έργου. Σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες λειτουργίας, οι υπηρεσίες του Ωνασείου έχουν εξυπηρετήσει εκατομμύρια περιστατικά εξωτερικών ασθενών και εκατοντάδες χιλιάδες νοσηλείες.

Το Ίδρυμα Ωνάση έχει αναφέρει περισσότερες από 52.700 επεμβάσεις καρδιάς στα πρώτα 31 χρόνια λειτουργίας του νοσοκομείου. Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες οικογένειες που έφθασαν στη Συγγρού σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής τους.

Από τα bypass στις επεμβάσεις τελευταίας τεχνολογίας

Το Ωνάσειο δημιουργήθηκε ως εξειδικευμένο καρδιοχειρουργικό κέντρο, αλλά η ιατρική άλλαξε θεαματικά από το 1993 μέχρι σήμερα – και μαζί της άλλαξε και το ίδιο.

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Ο Καρδιοχειρουργικός Τομέας καλύπτει το φάσμα της σύγχρονης καρδιοχειρουργικής ενηλίκων, ενώ ιδιαίτερη θέση έχουν οι μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνευμόνων. Παράλληλα, η Επεμβατική Καρδιολογία πραγματοποιεί στεφανιογραφίες, αγγειοπλαστικές και σύνθετες διαδερμικές επεμβάσεις.

Στο Ωνάσειο εφαρμόζονται τεχνικές όπως η διακαθετηριακή αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (TAVI) και σύγχρονες διακαθετηριακές θεραπείες βαλβιδοπαθειών, που επιτρέπουν την αντιμετώπιση ασθενών υψηλού κινδύνου χωρίς την κλασική ανοικτή επέμβαση σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

Το μεγάλο κεφάλαιο των μεταμοσχεύσεων

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Ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα ήρθε το 1995, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στο Ωνάσειο. Τρεις δεκαετίες αργότερα, το πρόγραμμα είχε ξεπεράσει τις 260 μεταμοσχεύσεις καρδιάς, ενώ αναπτύχθηκε και το εθνικό πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων πνεύμονα.

Παράλληλα αναπτύχθηκε η μηχανική υποστήριξη της καρδιάς για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Συστήματα μηχανικής υποστήριξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως «γέφυρα» μέχρι τη μεταμόσχευση είτε ως μακροχρόνια θεραπευτική επιλογή.

Περίπου 2.000 βαριά περιστατικά τον χρόνο στην Εντατική

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Ενδεικτικό της βαρύτητας των περιστατικών είναι το έργο της εξειδικευμένης Εντατικής Θεραπείας. Περίπου 2.000 ασθενείς ετησίως περνούν από την εντατική φροντίδα μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, μεταμοσχεύσεις καρδιάς ή πνευμόνων και εμφυτεύσεις συστημάτων μηχανικής υποστήριξης.

Πρόκειται συχνά για εξαιρετικά σύνθετα περιστατικά, πολλά από τα οποία παραπέμπονται από άλλα νοσοκομεία της χώρας λόγω της βαρύτητας και της ανάγκης εξειδικευμένης αντιμετώπισης.

Γιατροί πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων

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Το Ωνάσειο δεν είναι μόνο οι καρδιοχειρουργοί του. Γύρω από κάθε βαριά επέμβαση λειτουργεί μια μεγάλη διεπιστημονική ομάδα: καρδιολόγοι, καρδιοχειρουργοί, αναισθησιολόγοι, εντατικολόγοι, πνευμονολόγοι, γιατροί μεταμοσχεύσεων, εργαστηριακοί επιστήμονες, νοσηλευτές και τεχνολόγοι.

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Η δραστηριότητα εκτείνεται από την Επεμβατική Καρδιολογία και την Ηλεκτροφυσιολογία μέχρι την Καρδιακή Ανεπάρκεια, τις μεταμοσχεύσεις, τη Μη Επεμβατική Καρδιολογία, την Εντατική Θεραπεία και την εξειδικευμένη εργαστηριακή υποστήριξη.

Το Ωνάσειο αλλάζει εποχή

Η μεγαλύτερη αλλαγή των τελευταίων ετών είναι ότι το αρχικό Καρδιοχειρουργικό Κέντρο μετασχηματίζεται σε ένα ευρύτερο συγκρότημα Υγείας. Δίπλα στο εκσυγχρονισμένο καρδιοχειρουργικό έργο αναπτύχθηκε το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, με τη στήριξη και δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, με στόχο την ενίσχυση των μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων στην Ελλάδα.

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Το νέο κεφάλαιο περιλαμβάνει και το Ωνάσειο Παίδων, με εξειδίκευση στην παιδιατρική καρδιολογία, την παιδοκαρδιοχειρουργική και τη μεταμοσχευτική φροντίδα παιδιών. Η ανάπτυξη αυτών των δυνατοτήτων περιορίζει την ανάγκη οικογενειών να αναζητούν στο εξωτερικό ιδιαίτερα εξειδικευμένες θεραπείες.

Από τη Συγγρού σε ολόκληρη την Ελλάδα

Η αξία του Ωνασείου δεν βρίσκεται μόνο στα εντυπωσιακά στατιστικά. Βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι θεραπείες που κάποτε απαιτούσαν μετάβαση σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

Γύρω από το νοσοκομείο δημιουργήθηκε μέσα σε περισσότερα από 30 χρόνια μια ισχυρή ελληνική παράδοση εξειδικευμένης καρδιολογίας, καρδιοχειρουργικής και μεταμοσχευτικής ιατρικής.

Όλα αυτά ξεκίνησαν από έναν θεμέλιο λίθο στη Λεωφόρο Συγγρού, τον Οκτώβριο του 1987.

Ένας θεμέλιος λίθος που τελικά δεν δημιούργησε απλώς ένα νοσοκομείο. Δημιούργησε μία από τις σημαντικότερες μονάδες υψηλής εξειδίκευσης που απέκτησε ποτέ η δημόσια Υγεία στην Ελλάδα.

Πηγές: Ωνάσειο Νοσοκομείο | Ίδρυμα Ωνάση – Υγεία |