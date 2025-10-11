Μια τραγική είδηση συγκλονίζει τη Σαντορίνη, καθώς ένα 6χρονο παιδί από την Ινδία έχασε τη ζωή του μετά από πνιγμό σε πισίνα ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών να τον επαναφέρουν στη ζωή κράτησαν πάνω από μία ώρα, χωρίς αποτέλεσμα. Η ανάνηψη ξεκίνησε αμέσως στο σημείο με τη χρήση απινιδωτή και ΚΑΡΠΑ και συνεχίστηκε εντατικά κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο του νησιού.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, πρώτος έσπευσε να βοηθήσει ένας γιατρός που διέμενε στο ξενοδοχείο, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα και διασώστες του ΕΚΑΒ. Παρά τις επίμονες προσπάθειες, το παιδί δεν ανταποκρινόταν, πιθανότατα επειδή είχε παραμείνει αρκετή ώρα μέσα στο νερό.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το παιδί είχε φάει πριν από λίγο, γεγονός που μπορεί να επιδείνωσε την κατάστασή του κατά τη διάρκεια του ατυχήματος. Στο νοσοκομείο Θήρας, οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης για περίπου μία ώρα, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.