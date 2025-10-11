Τραγωδία στη Σαντορίνη όπου ένα παιδί 4 χρόνων, βρήκε τραγικό θάνατο σε πισίνα ξενοδοχείου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το 4χρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του (τουρίστες από την Ινδία), έπεσε στην πισίνα και πνίγηκε. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης και ξεκίνησε τιτάνια μάχη για να το επαναφέρουν στη ζωή.

Οι γιατροί προσπάθησαν να το σώσουν αλλά μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις αποδείχθηκε πως είναι πολύ αργά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα στην πισίνα, διερευνώνται από τις αρχές.