Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τροποποιήθηκαν οι κανόνες για τα γραμμάρια και τις μερίδες των προϊόντων στα σχολικά κυλικεία έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικείων.

Οι νέες ρυθμίσεις καθορίζουν συγκεκριμένα όρια βάρους και διατροφικές προδιαγραφές για προϊόντα όπως το ψωμί, οι πίτες, η πίτσα χωρίς αλλαντικά και το ποπ κορν.

Επιτρέπεται πλέον η διάθεση γαλακτοκομικών ροφημάτων από φρέσκα υλικά, ενώ στα σάντουιτς απαγορεύονται τα προϊόντα αλλαντοποιίας προς όφελος του βραστού ή ψητού κρέατος.

Η απόφαση στοχεύει στην προστασία της υγείας των μαθητών μέσω της προσφοράς διατροφικών επιλογών που στηρίζουν τη σωστή ανάπτυξη και καταπολεμούν την παιδική παχυσαρκία.

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Τροποποιήθηκαν οι κανόνες για τα γραμμάρια και τις μερίδες των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία, με στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής των σχετικών οδηγιών. Η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ), ενώ υιοθετήθηκαν επτά συγκεκριμένες προτάσεις της Ομοσπονδίας.

Ειδικότερα:

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Κουλούρι σησαμένιο, πολύσπορο και τύπου pretzel

Για τις κατηγορίες αυτές συστήνεται το ολικής άλεσης με μέγιστο βάρος τα 80 γραμμάρια, διευρύνοντας τις υγιεινές επιλογές στη σχολική εστίαση.

Ποπ κορν

Επιτρέπεται ως διαθέσιμο προϊόν μόνο στα κυλικεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό συγκεκριμένες διατροφικές προδιαγραφές. Η μέγιστη επιτρεπόμενη μερίδα καθορίζεται σε 40 γραμμάρια, ενώ το προϊόν θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα όρια ως προς τη διατροφική του σύσταση:

χωρίς πρόσθετα σάκχαρα,

ολικά λιπαρά έως 17 γρ. ανά 100 γρ. προϊόντος,

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νάτριο έως 0,5 γρ. ανά 100 γρ.,

κορεσμένα λιπαρά έως 3 γρ. ανά 100 γρ..

Με τον τρόπο αυτό, η δυνατότητα διάθεσης του προϊόντος συνδέεται με σαφείς διατροφικές προϋποθέσεις και με περιορισμό της μερίδας.

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Ψωμί, αραβική πίτα και τορτίγια

Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται πλέον ρητά το λευκό, ολικής άλεσης και πολύσπορο ψωμί, καθώς και η αραβική πίτα και η τορτίγια. Συστήνονται κατά προτεραιότητα προϊόντα ολικής άλεσης, ενώ προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα διάθεσης ψωμιού χωρίς γλουτένη. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα καθορίζεται σε 80 γραμμάρια.

Τυρόπιτα, πίτες λαχανικών και τυροκούλουρο,

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Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται η τυρόπιτα, οι πίτες λαχανικών, όπως η σπανακόπιτα, κολοκυθόπιτα και χορτόπιτα, καθώς και το τυροκούλουρο. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα καθορίζεται σε 100 γραμμάρια. Ο λόγος διατήρησης της συγκεκριμένης ποσότητας επιβάλλεται λόγω της υψηλής θερμιδικής περιεκτικότητας των εν λόγω τροφίμων, στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας.

Πίτσα χωρίς αλλαντικά

Επιτρέπεται η διάθεση πίτσας χωρίς αλλαντικά, με μέγιστο βάρος 100 γραμμάρια. Η συγκεκριμένη ρύθμιση διατηρεί την απαγόρευση χρήσης αλλαντικών, ενώ παράλληλα επιτρέπει την παρουσία της πίτσας στο σχολικό κυλικείο υπό συγκεκριμένο ποσοτικό περιορισμό.

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Σάντουιτς και τοστ

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Επιτρέπεται η διάθεση τους με ψητό ή βραστό κρέας κοτόπουλου και γαλοπούλας και όχι προϊόντα αλλαντοποιίας.

Γαλακτοκομικά ροφήματα

Επιτρέπεται η διάθεση ροφημάτων γάλακτος που παρασκευάζονται στο κυλικείο από συνδυασμούς φρέσκου γάλακτος και φρέσκων ή κατεψυγμένων φρούτων. Απαγορεύεται η διάθεση τυποποιημένων ανάλογων ροφημάτων καθώς και η χρήση έτοιμης σκόνης για την παρασκευή τους.

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Αναδεικνύοντας τη σημασία της νέας ρύθμισης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε: «Πίσω από κάθε απόφαση που λαμβάνουμε για τα σχολικά κυλικεία, υπάρχει ένας και μοναδικός στόχος, να προστατεύσουμε την υγεία των παιδιών μας, προσφέροντάς τους διατροφικές επιλογές που στηρίζουν τη σωστή τους ανάπτυξη, χωρίς όμως να παραβλέπουμε την πραγματικότητα και τις καθημερινές ανάγκες της σχολικής ζωής.

Με τη συνδρομή της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και με αμιγώς επιστημονικά κριτήρια, αποφασίσαμε στοχευμένες προσαρμογές που συνδυάζουν τη διατροφική φροντίδα με την πρακτική εφαρμογή. Στόχος μας είναι να μάθουν τα παιδιά μας από νωρίς να αγαπούν τη σωστή διατροφή. Με μικρές, ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητά τους, είμαστε δίπλα στους γονείς, φροντίζοντας ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ