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Ξεκίνησε από την Παρασκευή 19 Ιουνίου η λειτουργία των 37 Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που αποτελούν ένα πανελλαδικό δίκτυο.

37 Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού

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Το δίκτυο αυτό συγκροτείται για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων εμπρησμού στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνατοτήτων διερεύνησης των αιτίων πυρκαγιών, εξιχνίασης υποθέσεων εμπρησμού και απόδοσης ευθυνών σε ολόκληρη την επικράτεια. Τα 37 Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αναπτύσσονται στις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας και λειτουργούν υπό την επιχειρησιακή καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Η ΔΑΕΕ στελεχώνεται από 30 εξειδικευμένα και επίλεκτα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ τα 37 ΑΚΑΕΕ θα διαθέτουν συνολικά 240 έμπειρους ανακριτικούς υπαλλήλους. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, δημιουργείται ένα πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένης διερεύνησης των εγκλημάτων εμπρησμού, με ενιαίο επιχειρησιακό συντονισμό από τη ΔΑΕΕ, αυξημένη ανακριτική επάρκεια και δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η σύσταση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες σε σχετικό ΦΕΚ (ΦΕΚ Β΄ 3405/15.06.2026) σηματοδοτώντας, όπως εξηγούν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αρμόδια στελέχη του ΠΣ, «την κορύφωση μιας ευρύτερης στρατηγικής που συνδυάζει την πρόληψη, την αυστηροποίηση των κυρώσεων, την ενίσχυση των ελέγχων, τη λογοδοσία και την αναβάθμιση των ανακριτικών μηχανισμών της χώρας».

Η ανάπτυξη των Κλιμακίων στις 13 Περιφέρειες

Η νέα δομή εξασφαλίζει πανελλαδική κάλυψη μέσω της ανάπτυξης των Κλιμακίων στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Συγκεκριμένα:

Περιφέρεια Πελοποννήσου – 5 Α.Κ.Α.Ε.Ε.

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(Π.Ε. Μεσσηνίας, Π.Ε. Αργολίδας, Π.Ε. Κορινθίας, Π.Ε. Αρκαδίας και Π.Ε. Λακωνίας)

Περιφέρεια Αττικής – 4 Α.Κ.Α.Ε.Ε.

(Κεντρικός Τομέας Αθηνών/Αθήνα, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Π.Ε. Πειραιώς)

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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – 4 Α.Κ.Α.Ε.Ε.

(Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Πιερίας, Π.Ε. Σερρών και Π.Ε. Χαλκιδικής)

Περιφέρεια Ηπείρου – 4 Α.Κ.Α.Ε.Ε.

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(Π.Ε. Ιωαννίνων, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Πρέβεζας)

Περιφέρεια Κρήτης – 4 Α.Κ.Α.Ε.Ε.

(Π.Ε. Ηρακλείου, Π.Ε. Χανίων, Π.Ε. Ρεθύμνου και Π.Ε. Λασιθίου)

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Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – 3 Α.Κ.Α.Ε.Ε.

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(Π.Ε. Έβρου, Π.Ε. Ξάνθης και Π.Ε. Καβάλας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – 3 Α.Κ.Α.Ε.Ε.

(Π.Ε. Αχαΐας, Π.Ε. Ηλείας και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας)

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Περιφέρεια Θεσσαλίας – 3 Α.Κ.Α.Ε.Ε.

(Π.Ε. Λάρισας, Π.Ε. Μαγνησίας και Π.Ε. Τρικάλων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – 2 Α.Κ.Α.Ε.Ε.

(Π.Ε. Ευβοίας και Π.Ε. Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – 2 Α.Κ.Α.Ε.Ε.

(Π.Ε. Δωδεκανήσου και Π.Ε. Κυκλάδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – 1 Α.Κ.Α.Ε.Ε.

(Π.Ε. Λέσβου)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – 1 Α.Κ.Α.Ε.Ε.

(Π.Ε. Κέρκυρας)

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – 1 Α.Κ.Α.Ε.Ε.

(Π.Ε. Κοζάνης)

Σύμφωνα με πηγές του ΠΣ, η γεωγραφική αυτή κατανομή σχεδιάστηκε με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες, τη γεωμορφολογία της χώρας, τη συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών και την ανάγκη άμεσης ανακριτικής ανταπόκρισης σε ολόκληρη την επικράτεια. Παράλληλα, τα Κλιμάκια διαθέτουν τη δυνατότητα συνδρομής σε όμορες περιοχές, ενώ σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών μπορούν να αναπτύσσονται και εκτός των ορίων δικαιοδοσίας τους, κατόπιν σχετικής εντολής της φυσικής τους ηγεσίας.

Η σύσταση των ΑΚΑΕΕ, όπως υπογραμμίζεται από αρμόδια στελέχη του ΠΣ, αποσκοπεί ουσιαστικά στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου μηχανισμού που θα αναζητά συστηματικά το «γιατί» πίσω από κάθε πυρκαγιά, ώστε η Πολιτεία να μπορεί να παρεμβαίνει στοχευμένα, να περιορίζει τις επικίνδυνες συμπεριφορές, να ενισχύει τη λογοδοσία και τελικά να μειώνει τις πιθανότητες επανάληψης παρόμοιων περιστατικών, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως ένα βασικό εργαλείο πρόληψης.

Όπως επισημαίνεται από αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη νέα αυτή δομή, η χώρα περνά από την αποσπασματική ανακριτική διαχείριση περιστατικών σε ένα ενιαίο εθνικό σύστημα διερεύνησης πυρκαγιών, με κοινή φιλοσοφία, μόνιμη παρουσία στην επικράτεια, ταχύτερη ανταπόκριση και αυξημένη δυνατότητα απόδοσης ευθυνών ενώ προσθέτουν ότι πρόκειται για μια πραγματική θεσμική και επιχειρησιακή καινοτομία, που σηματοδοτεί νέα εποχή στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

Το εξειδικευμένα προσωπικό που στελεχώνει τα ΑΚΑΕΕ θα ασχολείται αποκλειστικά με τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης πυρκαγιών, τη συλλογή και αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων και την εξιχνίαση υποθέσεων εμπρησμού. Όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη του ΠΣ, μέχρι σήμερα, σημαντικό μέρος του ανακριτικού έργου ασκούνταν παράλληλα με άλλα επιχειρησιακά καθήκοντα. Πλέον, εκατοντάδες ανακριτικοί υπάλληλοι και αξιωματικοί θα επικεντρώνονται αποκλειστικά στο έργο της προανάκρισης και της διερεύνησης, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ταχύτητα, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των ερευνών.

Η αποστολή των νέων Κλιμακίων περιλαμβάνει τη διερεύνηση εγκλημάτων εμπρησμού, τη διενέργεια προανακριτικών ενεργειών, τη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση επιστημονικών στοιχείων, την υποστήριξη μεγάλων πυρκαγιών σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς και την ενίσχυση της λογοδοσίας και της απόδοσης ευθυνών. Με τον τρόπο αυτό, όπως σημειώνουν πηγές του ΠΣ, δημιουργείται για πρώτη φορά ένα ενιαίο εθνικό δίκτυο διερεύνησης πυρκαγιών με μόνιμη παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα. Την ίδια ώρα το μήνυμα που εκπέμπουν τα στελέχη του ΠΣ συμπυκνώνεται γύρω από το ότι «η πρόκληση πυρκαγιάς, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, δεν αποτελεί πλέον μια πράξη χαμηλού ρίσκου, αλλά μια συμπεριφορά που εντοπίζεται, διερευνάται και τιμωρείται».

Παράλληλα, τονίζουν ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση των ελέγχων, των διοικητικών κυρώσεων και των συλλήψεων για παραβάσεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, φέτος, από 1 Ιανουαρίου έως και 19 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 445 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 461.471,255 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 104 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 98 (94,23%) είναι από αμέλεια και οι 6 (5,77%) από πρόθεση.