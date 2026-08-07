Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα καθυστέρηση προκύπτει στην ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έδωσε το «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης του έργου, με αποτέλεσμα ο αρχικός διαγωνισμός να ακυρωθεί και να προκηρυχθεί εκ νέου.

Ο αρχικός διαγωνισμός είχε ξεκινήσει στις 4 Μαΐου και στις 5 Ιουνίου το ΤΕΕ είχε κατακυρώσει το έργο στην εταιρεία ΤΕΚΑΛ. Ωστόσο, κατά τον προσυμβατικό έλεγχο εντοπίστηκαν παραλείψεις στη διαδικασία ανάθεσης, με αποτέλεσμα να μην εγκριθεί η υπογραφή της σύμβασης.

Advertisement

Advertisement

Μετά την εξέλιξη αυτή, το ΤΕΕ αποφάσισε να διακόψει τη διαγωνιστική διαδικασία και να προχωρήσει σε νέα δημοπράτηση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 24,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κέλυφος του ΣΕΦ, καθώς και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του σταδίου. Στόχος είναι η αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων, η αποκατάσταση φθορών που έχουν προκύψει λόγω παλαιότητας και η προσαρμογή του γηπέδου στις σύγχρονες ενεργειακές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία και για τον Ολυμπιακό, καθώς η ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχει θέσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, προκειμένου στη συνέχεια να αναλάβει τη διαχείριση των εγκαταστάσεων και να προχωρήσει στα βελτιωτικά έργα που έχει σχεδιάσει.

Με τα νέα δεδομένα, η διαδικασία ουσιαστικά ξεκινά από την αρχή. Εφόσον ο νέος διαγωνισμός ολοκληρωθεί χωρίς νέα εμπόδια και υπογραφεί η σύμβαση, η διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται περίπου στον έναν χρόνο.