Νέα καθυστέρηση προκύπτει στην ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έδωσε το «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης του έργου, με αποτέλεσμα ο αρχικός διαγωνισμός να ακυρωθεί και να προκηρυχθεί εκ νέου.
Ο αρχικός διαγωνισμός είχε ξεκινήσει στις 4 Μαΐου και στις 5 Ιουνίου το ΤΕΕ είχε κατακυρώσει το έργο στην εταιρεία ΤΕΚΑΛ. Ωστόσο, κατά τον προσυμβατικό έλεγχο εντοπίστηκαν παραλείψεις στη διαδικασία ανάθεσης, με αποτέλεσμα να μην εγκριθεί η υπογραφή της σύμβασης.
Μετά την εξέλιξη αυτή, το ΤΕΕ αποφάσισε να διακόψει τη διαγωνιστική διαδικασία και να προχωρήσει σε νέα δημοπράτηση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 24,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το έργο αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κέλυφος του ΣΕΦ, καθώς και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του σταδίου. Στόχος είναι η αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων, η αποκατάσταση φθορών που έχουν προκύψει λόγω παλαιότητας και η προσαρμογή του γηπέδου στις σύγχρονες ενεργειακές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία και για τον Ολυμπιακό, καθώς η ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ αποτελεί βασική προϋπόθεση που έχει θέσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, προκειμένου στη συνέχεια να αναλάβει τη διαχείριση των εγκαταστάσεων και να προχωρήσει στα βελτιωτικά έργα που έχει σχεδιάσει.
Με τα νέα δεδομένα, η διαδικασία ουσιαστικά ξεκινά από την αρχή. Εφόσον ο νέος διαγωνισμός ολοκληρωθεί χωρίς νέα εμπόδια και υπογραφεί η σύμβαση, η διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται περίπου στον έναν χρόνο.