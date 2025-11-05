Δυνατός σεισμός 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 09:16 το πρωί της Τετάρτης (5/11) στην Ξάνθη.

Η δόνηση ήταν αρκετά ισχυρή και έγινε αισθητή στις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το επίκεντρο εντοπίζεται 13 χλμ. βορειοδυτικά της Ξάνθης και το εστιακό βάθος στα 15 χλμ.

«Τυχαία βρίσκομαι στην Καβάλα και ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Είναι ένας σεισμός, για τον οποίο πρέπει να υπάρχει μία ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι είναι πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα, το ρήγμα της Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας. Ήταν ιδιαίτερα έντονος, αντιληπτός από όλους» είπε στο ΕΡΤnews Radio 105,8 ο καθηγητής Σεισμολογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας.

«Είναι ένας σεισμός τον οποίο θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι τις αμέσως επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Σε επιφυλακή είναι οι φορείς που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων» πρόσθεσε.