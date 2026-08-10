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Ο εισαγγελέας αποφάσισε να παραμείνουν κρατούμενοι οι δύο άνδρες μέχρι την ολοκλήρωση της ιατρδικαστικής εξέτασης για τα αίτια θανάτου του 66χρονου στις Σέρρες.



Την προσωρινή κράτηση του αδελφού και του ανιψιού του 66χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ίβηρα Σερρών, αποφάσισε σήμερα το μεσημέρι ο Εισαγγελέας.

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Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος τους ο 66χρονος το περασμένο Σάββατο, 8 Αυγούστου, για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το ERTNwews οι δύο συγγενείς προσήχθησαν από τις Αρχές και ανακρίθηκαν χθες, Κυριακή.

Σήμερα οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε την παράταση της κράτησής τους, έως ότου ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση και προκύψουν τα αποτελέσματά της.

Ο 66χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του στα Ίβηρα Σερρών, με τις Αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε χθες Κυριακή το απόγευμα. Στο σημείο έσπευσε η Ελληνική Αστυνομία και στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη διάρρηξης ενώ η σορός μακροσκοπικά δεν έφερε σημάδια που να παραπέμπουν σε έγκλημα