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Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας–Αμφίπολης, στο ύψος της Παλαιοκώμης, υπό συνθήκες που εξετάζονται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα, το αυτοκίνητο των θυμάτων είχε αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη για το συγκεκριμένο οδικό σημείο.

Ο ειδικός εκτιμά ότι ο οδηγός ενδέχεται να είχε αποσπασμένη την προσοχή του ή να μην αξιολόγησε έγκαιρα την κατάσταση λόγω απειρίας.

Το όχημα εξετράπη από την πορεία του και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας χωρίς ο οδηγός να επιχειρήσει άμεση επαναφορά.

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Τραγωδία στις Σέρρες, καθώς δύο άνθρωποι, μητέρα και γιος, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 07:30 το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας–Αμφίπολης, στο ύψος της Παλαιοκώμης.

Η 43χρονη και ο 21χρονος επέβαιναν στο ίδιο ΙΧ αυτοκίνητο. Ο νεαρός οδηγούσε το όχημα, ενώ η μητέρα του καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Περίπου στις 07:30 το πρωί, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, με αποτέλεσμα και οι δύο να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους.

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Η εξήγηση του πραγματογνώμονα

Πραγματογνώμονας, μιλώντας στην ΕΡΤ, επιχειρεί να ρίξει φως στα αίτια του δυστυχήματος, λέγοντας ότι το μοιραίο αυτοκίνητο είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 70 χλμ/ώρα. Όμως, όπως επισημαίνει κάτι φαίνεται να του έχει αποσπάσει την προσοχή κι έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Σταμίρη, το όχημα που οδηγούσε ο 24χρονος στην Σέρρες είχε αναπτύξει ταχύτητα, πιθανότατα μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη για το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι μόνο η ταχύτητα που οδήγησε στο θανατηφόρο τροχαίο.

Αναλύοντας το σημείο που το αυτοκίνητο φαίνεται να βγαίνει από την πορεία του και να περνάει στο αντίθετο ρεύμα, λίγο πριν συγκρουστεί με το φορτηγό, ο πραγματογνώμονας σημειώνει: «Το όχημα εκτρέπεται αρκετά μακριά από το σημείο του ατυχήματος και εκεί που εκτρέπεται δείχνει ότι δεν το εκτρέπει η ταχύτητα. Ίσως κάποια απόσπαση προσοχής, ίσως μίλησε στο κινητό ή κάτι άλλο».

Όπως εξηγεί ο κύριος Σταμίρης «η αυξημένη ταχύτητα επηρεάζει στο πότε θα προλάβει να επαναφέρει το αυτοκίνητο και αν τον εκτρέπει επειδή έρασε την κρίσιμη ταχύτητα της στροφής. Από τη στιγμή που αρχίζει και φεύγει από το ρεύμα του και μπαίνει στο άλλο ρεύμα, δεν κάνει καμία προσπάθεια να επαναφέρει αλλά την κάνει αρκετή ώρα μετά που έχει παραμείνει στο άλλο ρεύμα»

«Γι αυτό λέω ότι ίσως να υπάρχει μία απόσπαση προσοχής ή η απειρία ενός οδηγού να μην αξιολόγησε σωστά την κατάσταση και να μην αντέδρασε έγκαιρα», προσθέτει.

«Σίγουρα η ταχύτητά του ήταν αυξημένη. Πιστεύω ότι ήταν πάνω από το όριο. Όταν λέμε η κρίσιμη ταχύτητα της στροφής, εννοούμε ότι ένα όχημα όταν κινείται έχει ένα όριο. Αν περάσει αυτό το όριο πάνω σε μια στροφή, τον εκτρέπει. Με βάση αυτό που βλέπω στο βίντεο αλλά και τη μαρτυρία του (άλλου) οδηγού που λέει ότι πήγαινε με 70 – 80 χιλιόμετρα και φαίνεται στο βίντεο να κινείται με χαμηλότερη ταχύτητα από το αυτοκίνητο (των θυμάτων) εκτιμώ ότι ήταν παραπάνω τα χιλιόμετρα από τα 70 – 80» τονίζει ο πραγματογνώμονας.

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Το γεγονός ωστόσο ότι φαίνεται να μην αντιδρά έγκαιρα ο οδηγός σε όσα συμβαίνουν, τον προβληματίζει: «Από τη στιγμή που το όχημα φεύγει προς το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, πριν ακόμα μπει, εκεί ο οδηγός θα μπορούσε αν είχε τεταμένη την προσοχή του να αρχίσει να επαναφέρει. Εμείς όμως βλέπουμε ότι μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, κινείται για κάποια μέτρα στο αντίθετο ρεύμα και μετά από αυτό αρχίζει να επαναφέρει.

Αυτό σημαίνει δύο πράγματα: Ή άργησε να αντιληφθεί τι είχε συμβεί ή λόγω απειρίας δε μπορούσε να αξιολογήσει την κατάσταση».

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

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