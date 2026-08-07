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«Έχασα τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Πήγαιναν στη δουλειά και δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Τα έχασα όλα». Με αυτά τα συγκλονιστικά λόγια, ο σύζυγος της 43χρονης γυναίκας και πατέρας του 21χρονου περιέγραψε στην ΕΡΤ τον αβάσταχτο πόνο που βιώνει μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης – Δράμας, κοντά στην Παλαιοκώμη Σερρών.

Μέσα σε λίγες μόνο στιγμές, ο άνδρας έχασε τη σύζυγό του και τον γιο του, οι οποίοι είχαν φύγει νωρίς το πρωί από το σπίτι τους με προορισμό την εργασία τους.

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Η 43χρονη και ο 21χρονος επέβαιναν στο ίδιο ΙΧ αυτοκίνητο. Ο νεαρός οδηγούσε το όχημα, ενώ η μητέρα του καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Περίπου στις 07:30 το πρωί, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, με αποτέλεσμα και οι δύο να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.