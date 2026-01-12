«Παγωμένη» παραμένει η τοπική κοινωνία των Σερρών, αλλά και ολόκληρη η χώρα, μετά τον σοκαριστικό ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου Άγγελου από 15χρονο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή, θλίψη και αμείλικτα ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη το μοιραίο βράδυ της 5ης Ιανουαρίου 2026.

Ο 15χρονος, ο οποίος έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων, ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό του Άγγελου. Το άψυχο σώμα του 17χρονου εντοπίστηκε από την αδερφή του στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, εικόνα που έχει στοιχειώσει την οικογένεια.

Advertisement

Advertisement

Από την πρώτη στιγμή, τόσο οι γονείς όσο και οι δικηγόροι της οικογένειας μιλούν ανοιχτά για την πιθανότητα εμπλοκής περισσότερων δραστών στην υπόθεση.

Στην εκπομπή Live News, η μητέρα του Άγγελου μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, συντετριμμένη, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση σε φίλους και γνωστούς του γιου της να μιλήσουν αν γνωρίζουν οτιδήποτε.

«Όλα όσα ακούστηκαν δεν τα ήξερα. Πρώτη φορά τα ακούω το πώς έφυγε ο γιος μου, όλα αυτά για τα χτυπήματα στο κεφάλι του παιδιού μου. Ήταν δύο μέτρα, όμορφος, αδύνατος, έξυπνος. Βγήκε να κάνει μια βόλτα και τον έψαξα επειδή δεν γύρισε ποτέ. Εγώ είδα μόνο το πρόσωπό του. Έφυγε σαν άγγελος, ήταν η χαρά μου, ο φίλος μου, ένα δώρο του Θεού. Τον προστάτευα με αγάπη και υπομονή. Είχα έναν άντρα, δυνατό στην ψυχή», είπε με σπασμένη φωνή.

Και συνέχισε, θέτοντας καίρια ερωτήματα:

«Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή εκατό αυτοί που τον χτύπησαν. Τον έχασα. Τι έπρεπε να πω στο παιδί μου; Μαζί με το τοστ πάρε και μια σιδερογροθιά; Πώς έπρεπε να τον μεγαλώσω; Τι έχει να πει η πολιτεία; (Ο 15χρονος) πήγαινε πολεμικές τέχνες και τις εφάρμοσε στο κορμί του γιου μου; Αυτό τους μαθαίνει η πολιτεία;»

Η μητέρα του Άγγελου περιέγραψε τον γιο της ως ένα παιδί με αρχές και ενσυναίσθηση:

«Πάντα τον συμβούλευα να διαφοροποιείται, να βοηθάει τους άλλους και να φύγει από το κακό, τον έκανα άντρα σωστό και τον πήρα νεκρό. Ήταν άνισο. Ήταν ο γιος μου ενάντια στην ανεπάρκεια της πολιτείας. Πως λέμε παιδί τον δολοφόνο; Άλλος ένας έφηβος που μιλάνε για κακές συνθήκες διαβίωσης και μια θεία που ήθελε να βοηθήσει και δεν το έκανε. Δεν ξέρω πως έφυγε το παιδί μου».

Με δάκρυα στα μάτια, απηύθυνε μια τελευταία παράκληση:

«Εγώ που συμβούλευα και έδινα αρχές το παιδί μου… Δεν ξέρω τι να πω και δεν θέλω να πω τίποτα. Μια παράκληση θέλω. Ο γιος μου είχε πολλούς φίλους, ήταν πολύ κοινωνικός. Στους φίλους του, παιδιά παρακαλώ στη μνήμη του μιλήστε. Αυτό θα έκανε και ο Άγγελος για εσάς».

Advertisement

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πατέρας του 17χρονου, ο οποίος δηλώνει πεπεισμένος ότι δεν πρόκειται για έργο ενός μόνο δράστη.

«Αποκλείεται να είναι ένας ο δράστης. Το παιδί μου “έφυγε” μαρτυρικά», τόνισε.

«Και όταν τον βρήκαμε και τον… είδα και… τον αντίκρυσα, δεν μπορώ να βγάλω αυτήν την εικόνα που είδαν τα μάτια μου. Ο Άγγελός μου “έφυγε” μαρτυρικά», πρόσθεσε.

Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος:

«Οι υποψίες μας είναι ότι δεν είναι ένας ο δράστης. Υπάρχουν ένοχοι οι οποίοι διαφεύγουν. Ακόμα και ο πιο αδαής μπορεί να καταλάβει ότι είναι σχεδόν αδύνατον να γίνουν τέτοια χτυπήματα από έναν άνθρωπο».

Advertisement

Ο πατέρας του Άγγελου επανήλθε με νέα έκκληση:

«Ήταν ένας ο δολοφόνος; Είχαν συμμετοχή κι άλλοι; Γι’ αυτό παρακαλώ ως πονεμένος γονιός και πατέρας, όποιος μικρός ή μεγάλος γνωρίζει ή είδε κάτι, να μην φοβηθεί και να μην σωπάσει και να πάει στην Ασφάλεια να καταθέσει. Να μάθω κι εγώ πώς ‘έφυγε’ ο Άγγελός μου. Από τα χτυπήματα; Δεν μπορώ να σας περιγράψω πως τον είδα».

Υπενθυμίζεται ότι ο 15χρονος, μέσω του απολογητικού του υπομνήματος, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλώνοντας μεταξύ άλλων:

«Θέλω να δείτε από κάμερες αν τυχόν έγινε κι άλλο σκηνικό. Σας ορκίζομαι εγώ δεν μετείχα σε κάτι άλλο και δεν χτύπησα τόσο πολύ τον Άγγελο».

Η έρευνα συνεχίζεται, με την οικογένεια να ζητά ένα μόνο πράγμα: την αλήθεια για το πώς και από ποιους «έφυγε» ο Άγγελός τους.

Advertisement

«Παγωμένη» παραμένει η τοπική κοινωνία των Σερρών, αλλά και ολόκληρη η χώρα, μετά τον σοκαριστικό ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου Άγγελου από 15χρονο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή, θλίψη και αμείλικτα ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη το μοιραίο βράδυ της 5ης Ιανουαρίου 2026.

Ο 15χρονος, ο οποίος έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων, ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό του Άγγελου. Το άψυχο σώμα του 17χρονου εντοπίστηκε από την αδερφή του στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, εικόνα που έχει στοιχειώσει την οικογένεια.

Από την πρώτη στιγμή, τόσο οι γονείς όσο και οι δικηγόροι της οικογένειας μιλούν ανοιχτά για την πιθανότητα εμπλοκής περισσότερων δραστών στην υπόθεση.

Advertisement

Στην εκπομπή Live News, η μητέρα του Άγγελου μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, συντετριμμένη, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση σε φίλους και γνωστούς του γιου της να μιλήσουν αν γνωρίζουν οτιδήποτε.

Advertisement

«Όλα όσα ακούστηκαν δεν τα ήξερα. Πρώτη φορά τα ακούω το πώς έφυγε ο γιος μου, όλα αυτά για τα χτυπήματα στο κεφάλι του παιδιού μου. Ήταν δύο μέτρα, όμορφος, αδύνατος, έξυπνος. Βγήκε να κάνει μια βόλτα και τον έψαξα επειδή δεν γύρισε ποτέ. Εγώ είδα μόνο το πρόσωπό του. Έφυγε σαν άγγελος, ήταν η χαρά μου, ο φίλος μου, ένα δώρο του Θεού. Τον προστάτευα με αγάπη και υπομονή. Είχα έναν άντρα, δυνατό στην ψυχή», είπε με σπασμένη φωνή.

Και συνέχισε, θέτοντας καίρια ερωτήματα:

«Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή εκατό αυτοί που τον χτύπησαν. Τον έχασα. Τι έπρεπε να πω στο παιδί μου; Μαζί με το τοστ πάρε και μια σιδερογροθιά; Πώς έπρεπε να τον μεγαλώσω; Τι έχει να πει η πολιτεία; (Ο 15χρονος) πήγαινε πολεμικές τέχνες και τις εφάρμοσε στο κορμί του γιου μου; Αυτό τους μαθαίνει η πολιτεία;»

Η μητέρα του Άγγελου περιέγραψε τον γιο της ως ένα παιδί με αρχές και ενσυναίσθηση:

«Πάντα τον συμβούλευα να διαφοροποιείται, να βοηθάει τους άλλους και να φύγει από το κακό, τον έκανα άντρα σωστό και τον πήρα νεκρό. Ήταν άνισο. Ήταν ο γιος μου ενάντια στην ανεπάρκεια της πολιτείας. Πως λέμε παιδί τον δολοφόνο; Άλλος ένας έφηβος που μιλάνε για κακές συνθήκες διαβίωσης και μια θεία που ήθελε να βοηθήσει και δεν το έκανε. Δεν ξέρω πως έφυγε το παιδί μου».

Advertisement

Με δάκρυα στα μάτια, απηύθυνε μια τελευταία παράκληση:

«Εγώ που συμβούλευα και έδινα αρχές το παιδί μου… Δεν ξέρω τι να πω και δεν θέλω να πω τίποτα. Μια παράκληση θέλω. Ο γιος μου είχε πολλούς φίλους, ήταν πολύ κοινωνικός. Στους φίλους του, παιδιά παρακαλώ στη μνήμη του μιλήστε. Αυτό θα έκανε και ο Άγγελος για εσάς».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πατέρας του 17χρονου, ο οποίος δηλώνει πεπεισμένος ότι δεν πρόκειται για έργο ενός μόνο δράστη.

«Αποκλείεται να είναι ένας ο δράστης. Το παιδί μου “έφυγε” μαρτυρικά», τόνισε.

«Και όταν τον βρήκαμε και τον… είδα και… τον αντίκρυσα, δεν μπορώ να βγάλω αυτήν την εικόνα που είδαν τα μάτια μου. Ο Άγγελός μου “έφυγε” μαρτυρικά», πρόσθεσε.

Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος:

«Οι υποψίες μας είναι ότι δεν είναι ένας ο δράστης. Υπάρχουν ένοχοι οι οποίοι διαφεύγουν. Ακόμα και ο πιο αδαής μπορεί να καταλάβει ότι είναι σχεδόν αδύνατον να γίνουν τέτοια χτυπήματα από έναν άνθρωπο».

Ο πατέρας του Άγγελου επανήλθε με νέα έκκληση:

«Ήταν ένας ο δολοφόνος; Είχαν συμμετοχή κι άλλοι; Γι’ αυτό παρακαλώ ως πονεμένος γονιός και πατέρας, όποιος μικρός ή μεγάλος γνωρίζει ή είδε κάτι, να μην φοβηθεί και να μην σωπάσει και να πάει στην Ασφάλεια να καταθέσει. Να μάθω κι εγώ πώς ‘έφυγε’ ο Άγγελός μου. Από τα χτυπήματα; Δεν μπορώ να σας περιγράψω πως τον είδα».

Υπενθυμίζεται ότι ο 15χρονος, μέσω του απολογητικού του υπομνήματος, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλώνοντας μεταξύ άλλων:

«Θέλω να δείτε από κάμερες αν τυχόν έγινε κι άλλο σκηνικό. Σας ορκίζομαι εγώ δεν μετείχα σε κάτι άλλο και δεν χτύπησα τόσο πολύ τον Άγγελο».

Η έρευνα συνεχίζεται, με την οικογένεια να ζητά ένα μόνο πράγμα: την αλήθεια για το πώς και από ποιους «έφυγε» ο Άγγελός τους.

«Παγωμένη» παραμένει η τοπική κοινωνία των Σερρών, αλλά και ολόκληρη η χώρα, μετά τον σοκαριστικό ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου Άγγελου από 15χρονο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή, θλίψη και αμείλικτα ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη το μοιραίο βράδυ της 5ης Ιανουαρίου 2026.

Ο 15χρονος, ο οποίος έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων, ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό του Άγγελου. Το άψυχο σώμα του 17χρονου εντοπίστηκε από την αδερφή του στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, εικόνα που έχει στοιχειώσει την οικογένεια.

Από την πρώτη στιγμή, τόσο οι γονείς όσο και οι δικηγόροι της οικογένειας μιλούν ανοιχτά για την πιθανότητα εμπλοκής περισσότερων δραστών στην υπόθεση.

Στην εκπομπή Live News, η μητέρα του Άγγελου μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, συντετριμμένη, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση σε φίλους και γνωστούς του γιου της να μιλήσουν αν γνωρίζουν οτιδήποτε.

«Όλα όσα ακούστηκαν δεν τα ήξερα. Πρώτη φορά τα ακούω το πώς έφυγε ο γιος μου, όλα αυτά για τα χτυπήματα στο κεφάλι του παιδιού μου. Ήταν δύο μέτρα, όμορφος, αδύνατος, έξυπνος. Βγήκε να κάνει μια βόλτα και τον έψαξα επειδή δεν γύρισε ποτέ. Εγώ είδα μόνο το πρόσωπό του. Έφυγε σαν άγγελος, ήταν η χαρά μου, ο φίλος μου, ένα δώρο του Θεού. Τον προστάτευα με αγάπη και υπομονή. Είχα έναν άντρα, δυνατό στην ψυχή», είπε με σπασμένη φωνή.

Και συνέχισε, θέτοντας καίρια ερωτήματα:

«Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή εκατό αυτοί που τον χτύπησαν. Τον έχασα. Τι έπρεπε να πω στο παιδί μου; Μαζί με το τοστ πάρε και μια σιδερογροθιά; Πώς έπρεπε να τον μεγαλώσω; Τι έχει να πει η πολιτεία; (Ο 15χρονος) πήγαινε πολεμικές τέχνες και τις εφάρμοσε στο κορμί του γιου μου; Αυτό τους μαθαίνει η πολιτεία;»

Η μητέρα του Άγγελου περιέγραψε τον γιο της ως ένα παιδί με αρχές και ενσυναίσθηση:

«Πάντα τον συμβούλευα να διαφοροποιείται, να βοηθάει τους άλλους και να φύγει από το κακό, τον έκανα άντρα σωστό και τον πήρα νεκρό. Ήταν άνισο. Ήταν ο γιος μου ενάντια στην ανεπάρκεια της πολιτείας. Πως λέμε παιδί τον δολοφόνο; Άλλος ένας έφηβος που μιλάνε για κακές συνθήκες διαβίωσης και μια θεία που ήθελε να βοηθήσει και δεν το έκανε. Δεν ξέρω πως έφυγε το παιδί μου».

Με δάκρυα στα μάτια, απηύθυνε μια τελευταία παράκληση:

«Εγώ που συμβούλευα και έδινα αρχές το παιδί μου… Δεν ξέρω τι να πω και δεν θέλω να πω τίποτα. Μια παράκληση θέλω. Ο γιος μου είχε πολλούς φίλους, ήταν πολύ κοινωνικός. Στους φίλους του, παιδιά παρακαλώ στη μνήμη του μιλήστε. Αυτό θα έκανε και ο Άγγελος για εσάς».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πατέρας του 17χρονου, ο οποίος δηλώνει πεπεισμένος ότι δεν πρόκειται για έργο ενός μόνο δράστη.

«Αποκλείεται να είναι ένας ο δράστης. Το παιδί μου “έφυγε” μαρτυρικά», τόνισε.

«Και όταν τον βρήκαμε και τον… είδα και… τον αντίκρυσα, δεν μπορώ να βγάλω αυτήν την εικόνα που είδαν τα μάτια μου. Ο Άγγελός μου “έφυγε” μαρτυρικά», πρόσθεσε.

Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος:

«Οι υποψίες μας είναι ότι δεν είναι ένας ο δράστης. Υπάρχουν ένοχοι οι οποίοι διαφεύγουν. Ακόμα και ο πιο αδαής μπορεί να καταλάβει ότι είναι σχεδόν αδύνατον να γίνουν τέτοια χτυπήματα από έναν άνθρωπο».

Ο πατέρας του Άγγελου επανήλθε με νέα έκκληση:

«Ήταν ένας ο δολοφόνος; Είχαν συμμετοχή κι άλλοι; Γι’ αυτό παρακαλώ ως πονεμένος γονιός και πατέρας, όποιος μικρός ή μεγάλος γνωρίζει ή είδε κάτι, να μην φοβηθεί και να μην σωπάσει και να πάει στην Ασφάλεια να καταθέσει. Να μάθω κι εγώ πώς ‘έφυγε’ ο Άγγελός μου. Από τα χτυπήματα; Δεν μπορώ να σας περιγράψω πως τον είδα».

Υπενθυμίζεται ότι ο 15χρονος, μέσω του απολογητικού του υπομνήματος, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλώνοντας μεταξύ άλλων:

«Θέλω να δείτε από κάμερες αν τυχόν έγινε κι άλλο σκηνικό. Σας ορκίζομαι εγώ δεν μετείχα σε κάτι άλλο και δεν χτύπησα τόσο πολύ τον Άγγελο».

Η έρευνα συνεχίζεται, με την οικογένεια να ζητά ένα μόνο πράγμα: την αλήθεια για το πώς και από ποιους «έφυγε» ο Άγγελός τους.