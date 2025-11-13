Στο φως της δημοσιότητας έρχεται βίντεο από τη στιγμή που μετανάστες επιχειρούν να αποδράσουν από την κλειστή δομή φιλοξενίας στη Σιντική Σερρών.

Στο βίντεο που πρόβαλε ο ΑΝΤ1, φαίνεται να επικρατεί αναστάτωση και στη συνέχεια μετανάστες αρχίζουν να βγαίνουν τρέχοντας από σημείο της περίφραξης, ενώ δυνάμεις της Αστυνομίας προσπαθούν να τους σταματήσουν. Μάλιστα, κάποιοι αστυνομικοί τους καταδιώκουν για μερικά μέτρα προκειμένου να τους σταματήσουν

Οι παράτυποι μετανάστες προσπάθησαν να φύγουν από τη δομή, όταν ενημερώθηκαν ότι δεν δικαιούνται άσυλο και θα παραμείνουν κρατούμενοι.



Όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσίευσε το ThessPost.gr, μετανάστες συγκρούονται με δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, που προσπαθούν με κάθε τρόπο να απωθήσουν το συγκεντρωμένο πλήθος στην εσωτερική ζώνη ασφαλείας στη δομή φιλοξενίας στις Σέρρες.

Ακολουθεί κυνηγητό εντός της δομής, με τις αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις να περνάνε χειροπέδες σε αυτούς που επιχείρησαν να αποδράσουν από τη δομή.

Σημειώνεται, ότι, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 11:00 αναμένεται να δικαστούν στο αυτόφωρο οι 30 μετανάστες που κατηγορούνται για τα επεισόδια.