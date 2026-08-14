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Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στη διασταύρωση των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Καλλιδοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Μετά τη σύγκρουση, οι οδηγοί έχασαν τον έλεγχο των οχημάτων τους, με αποτέλεσμα αυτά να προσκρούσουν σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα.

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Από τις διαδοχικές συγκρούσεις προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα, ενώ στο σημείο χρειάστηκε να μεταβεί και όχημα οδικής βοήθειας, καθώς ένα από τα δύο αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο υπέστη εκτεταμένες φθορές.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και τους μετέφερε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε καλή κατάσταση.