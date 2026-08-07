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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, ένα μαύρο αυτοκίνητο καταδίωξε μια λευκή BMW στις 40 Εκκλησιές.

Μυστηριώδης καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, μετά την καταδίωξη τα δύο αυτοκίνητα βγήκαν επί της οδού Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του «ΑΧΕΠΑ». Εξαιτίας των υψηλών ταχυτήτων η λευκή BMW έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε πάνω σε κολονάκια. Δευτερόλεπτα αργότερα το μαύρο αυτοκίνητο εμβόλισε την BMW εμποδίζοντας τον δρόμο.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, λίγα λεπτά μετά, δύο μηχανάκια ντελίβερι έφτασαν στο σημείο, έσπασαν το τζάμι του οδηγού της λευκής BMW φωνάζοντας «μη κάνεις μ@@@».

Το μαύρο αυτοκίνητο που φέρεται να είχε τον ρόλο του… κυνηγού απομακρύνθηκε εγκαίρως όπως και τα δύο μηχανάκια, πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η Άμεση Δράση. Κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον οδηγό της λευκής BMW σε κατάσταση σοκ.

Ο οδηγός της λευκής BMW φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ότι τον κυνηγούν, αλλά χωρίς να εξηγήσει τον λόγο. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζουμε ότι χθες το βράδυ επικράτησε ένταση στη Θήβα, στην οδό Λοξής Φάλαγγος, έπειτα από επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr, όλα ξεκίνησαν από έντονη λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε έναν Ρομά και έναν αλλοδαπό, η οποία σύντομα εξελίχθηκε σε σοβαρό επεισόδιο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ρομά μπήκε στο αυτοκίνητό του και προσέκρουσε επανειλημμένα στο σταθμευμένο όχημα του αλλοδαπού, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον φερόμενο ως δράστη και απέτρεψαν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης. Στη συνέχεια, και οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Θήβας, όπου διερευνάται η υπόθεση.