Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η παρουσιάστρια Σίσσυ Χρηστίδου διατηρεί σχέση με τον επιχειρηματία εστίασης και αθλητή μπάσκετ Στέφανο Νεδέλκο, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Κέρκυρα.

Το ζευγάρι φέρεται να γνωρίστηκε μέσω κοινών φίλων το Πάσχα του 2026 και έχει πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις από το καλοκαίρι και μετά.

Οι πρώτες φήμες για τη μεταξύ τους σχέση κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο, ενώ οι πρώτες κοινές φωτογραφίες τους δημοσιεύτηκαν στα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, κανένας από τους δύο δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη δημόσια δήλωση σχετικά με τη φύση της προσωπικής τους σχέσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι σε σχέση με τον Στέφανο Νεδέλκο, επιχειρηματία της εστίασης από την Κέρκυρα, που αγωνίζεται και στην ομάδα μπάσκετ Φαίακας. Η παρουσιάστρια πέρασε ακόμη ένα Σαββατοκύριακο στο νησί για να είναι κοντά του, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου το tlife.

Η ίδια ανέβασε στα social media ένα βίντεο από το μαγαζί που διατηρεί ο Νεδέλκος στην Κέρκυρα. Στα πλάνα ο επιχειρηματίας διασκεδάζει και τραγουδά με τους θαμώνες.

Advertisement

Advertisement

Ποιος είναι ο Στέφανος Νεδέλκος

Ο Στέφανος Νεδέλκος ζει και εργάζεται στην Κέρκυρα. Δημοσιεύματα του Ιουλίου τον περιέγραφαν ως 35χρονο επιχειρηματία με τρία εστιατόρια στο νησί. Παράλληλα παίζει μπάσκετ στον Φαίακα, που ανέβηκε στη Γ’ Εθνική.

Από τις αναρτήσεις του φαίνεται ότι αγαπά τη γυμναστική και τα ταξίδια και ότι είναι οπαδός του Ολυμπιακού.

Πώς γνωρίστηκαν

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, γνωρίστηκαν το Πάσχα του 2026 στην Κέρκυρα, μέσω κοινών φίλων. Το καλοκαίρι η παρουσιάστρια επισκέφθηκε πολλές φορές το νησί και το ζευγάρι φέρεται να ταξίδεψε μαζί και στο εξωτερικό, ανάμεσα σε άλλα στην Ιταλία.

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο, όταν η Χρηστίδου έκανε tag τον επιχειρηματία σε φωτογραφία από το εστιατόριό του. Οι πρώτες κοινές τους φωτογραφίες ήρθαν στο φως στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πόσων χρονών είναι η Σίσσυ Χρηστίδου

Γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1980 στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, όπου και μεγάλωσε. Είναι δηλαδή 46 ετών. Φοίτησε σε μουσικό γυμνάσιο και λύκειο και στη συνέχεια σπούδασε Δημοσιογραφία.

Τον Αύγουστο του 2009 παντρεύτηκε τον Θοδωρή Μαραντίνη, με τον οποίο απέκτησε δύο γιους. Ο Άγγελος Μιχαήλ γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2013. Το διαζύγιό τους έγινε γνωστό το 2019 και ξάφνιασε την ελληνική showbiz, καθώς ελάχιστοι γνώριζαν ότι ένα από τα αγαπημένα ζευγάρια περνούσε κρίση.

Από τότε η παρουσιάστρια κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα και λέει ότι προτεραιότητά της είναι οι δύο γιοι της. Ούτε εκείνη ούτε ο Στέφανος Νεδέλκος έχουν κάνει δημόσια δήλωση για τη σχέση τους.