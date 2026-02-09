Στιγμές, οι οποίες θα μείνουν χαραγμένες στο μυαλό της για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της, έζησε τα ξημερώματα τής Δευτέρας μία 85χρονη, στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι. Λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, δύο κακοποιοί κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του σπιτιού, επί της οδού Βαλαωρίτου, από μία ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα.

Η 85χρονη δεν κατάλαβε πότε οι ληστές εισέβαλαν στο διαμέρισμα τού έκτου ορόφου και πότε πρόλαβαν να τις δέσουν τα πόδια, για να μην μπορεί να κινηθεί, αλλά και να της αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο, ώστε να μην ειδοποιήσει τις αρχές.

Την απείλησαν, ερεύνησαν τους χώρους του διαμερίσματος, άρπαξαν προσωπικά αντικείμενα, κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν.

Ύστερα από αρκετή ώρα η 85χρονη κατάφερε να λυθεί και μόνη της πήγε μέχρι μία καφετέρια, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της και κάλεσε την Αστυνομία.