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Σάλο έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες γονέων και μαθητών σε Γυμνάσιο της Αττικής για αναπληρωτή καθηγητή Θρησκευτικών και τις φωτογραφίες που ανέβαζε στο δημόσιο προφίλ του στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο προφίλ του στα social media ο καθηγητής εμφανιζόταν ημίγυμνος, ενώ υπήρχε και σύνδεσμος που παρέπεμπε σε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο.

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Η καταγγελία υποβλήθηκε πριν από τρεις ημέρες, ενώ έπαψαν αμέσως τον καθηγητή από τα καθήκοντά του και έχει κληθεί να καταθέσει στο συμβούλιο εκπαίδευσης.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Αναστασόπουλος, ο οποίος έχει τονίσει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα εξαντλείται το γράμμα του νόμου.