

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (25/10), την ώρα που η νεαρή γυναίκα ανέβαινε για να επισκεφθεί φίλη της. Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το ασανσέρ φέρεται να υπέστη μηχανική βλάβη και να κατέπεσε απότομα, παγιδεύοντας την επιβάτιδα.

Η 32χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στο γόνατο. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της και μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποφασιστεί αν χρειάζεται χειρουργική επέμβαση.



Αναμένονται τα πορίσματα της Πυροσβεστικής

Advertisement

Advertisement

Η γυναίκα και η οικογένειά της αναμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος.

Ανάλογα με τα ευρήματα και την εξέλιξη της υγείας της, δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά κατά των υπευθύνων συντήρησης του ανελκυστήρα.