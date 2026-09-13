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Σοκαριστικό είναι βίντεο ντοκουμέντο που έχει δει το φως της δημοσιότητας και καταγράφει τη στιγμή που οδηγός ΙΧ περνά με κόκκινο και εκτοξεύει στον αέρα οδηγό μοτοσικλέτας. Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο (12/09) το απόγευμα στον Κολωνό, επί της Λένορμαν.

Στο βίντεο καταγράφεται ο νεαρός να κινείται κανονικά με τη μοτοσικλέτα του, έχοντας πράσινο φανάρι, όταν ξαφνικά ένα σκουρόχρωμο Ι.Χ. εμφανίζεται με ταχύτητα από την οδό Τριπόλεως και παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη.

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Το αυτοκίνητο χτυπά τον μοτοσικλετιστή και τον παρασύρει για αρκετά μέτρα, με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί και να καταλήξει στο οδόστρωμα.

Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.