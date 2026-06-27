Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας έλαβε χώρα σε σκοπευτήριο στην Κρήτη: Σύμφωνα με αναφορές, φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε το πρωί του Σαββάτου, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου βρίσκεται διασω.

Όπως μετέδωσε το Cretalive, ανετάχθη καθ’οδόν προς το νοσοκομείο. Τα αίτια του περιστατικού διερευνούν οι αρμόδιες αρχές, ωστόσο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκδοχή πως αυτοπυροβολήθηκε.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει το NeaKriti, η γυναίκα κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και πήρε το όπλο για να κάνει βολή. Λίγες στιγμές όμως πριν από το συμβάν, φέρεται να είπε στον υπεύθυνο της πίστας: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις». Αμέσως μετά, έστρεψε το όπλο προς το μέρος της και αυτοπυροβολήθηκε. Η κοπέλα φέρει σοβαρό τραύμα στον λαιμό και παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία.

Σε μια μαρτυρία στο neakriti.gr, ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή της άτυχης γυναίκας, περιγράφει λεπτό προς λεπτό την τραγωδία. Διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί ατυχήματος, λέει ότι η επισκέπτρια από τη Θεσσαλονίκη έδρασε εσκεμμένα.

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι η παρουσία της γυναίκας στο σκοπευτήριο ήταν απολύτως νόμιμη: «Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε».

Στη συνέχεια, ανέβηκε μαζί της στην πίστα για να της μάθει τα βασικά: «Η κοπέλα ανέβηκε μαζί μου. Εγώ είμαι εκπαιδευτής σκοποβολής. Της έδειξα όλο τον απαραίτητο και σωστό τρόπο χρήσης των όπλων», είπε. Όπως περιγράφει, η γυναίκα φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».

«Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την… αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. “Φύγε λίγο πίσω… Με αγχώνεις… φύγε λίγο πίσω…”, μου είπε».

Η απόσταση αυτή στάθηκε μοιραία : «Με το που έκανα πίσω έβαλε το όπλο κάτω από το λαιμό της». Απαντώντας στις πρώτες φήμες που κυκλοφόρησαν και έκαναν λόγο για τυχαία εκπυρσοκρότηση, ο εκπαιδευτής ήταν κατηγορηματικός: «Τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν από μόνα τους. Μπροστά μου το… έκανε».