Στην Ευρωπαϊκη εισαγγελία οι εμπλεκόμενοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)Στην Ευρωπαϊκη εισαγγελία οι εμπλεκόμενοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

«Σπιτάκια Ανακύκλωσης»: Κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Γιατί κατηγορούνται οι τέσσερις συλληφθέντες

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε απάτες επιχορηγήσεων, απιστία και νομιμοποίηση εσόδων μέσω συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού ανακύκλωσης.

Στην υπόθεση εμπλέκονται τέσσερα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και ένας ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης που φέρονται να υπερτιμολογούσαν συστηματικά τον εξοπλισμό ανακύκλωσης.

Οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν μεταφορές κεφαλαίων ύψους 19 εκατομμυρίων ευρώ προς εταιρείες και μέσα ενημέρωσης που χρησιμοποιήθηκαν για την άσκηση πίεσης σε κρατικούς λειτουργούς.

Μετά τις συλλήψεις, ο κατηγορούμενος εκδότης αρνήθηκε τις πράξεις του, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αναμένεται να παρουσιάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή στις δικαστικές αρχές.

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Μία σειρά εξειδικευμένων ανακριτικών πράξεων και ελέγχων οδήγησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να καταλήξει στο συμπέρασμα για την τέλεση σοβαρών παράνομων ενεργειών όπως αυτά της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με τις επιχορηγήσεις, της απιστίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις αρχές, η εγκληματική ομάδα απαρτίζεται από τα εξής διευθυντικά στελέχη:

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54χρονο Διευθυντικό Στέλεχος εταιρείας προμήθειας εξοπλισμού ανακύκλωσης.

58χρονο Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο εταιρείας εναλλακτικής διαχείρισης.

65χρονο Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

52χρονο Εκδότη & Ιδιοκτήτη Μέσων Ενημέρωσης

Η έρευνα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, ύστερα από καταγγελίες για συμβάσεις προμήθειας «πολυκέντρων ανακύκλωσης» από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχείρισης αποβλήτων. Κατά τη διάρκειά της εντοπίστηκε τεράστια απόκλιση τιμών, καθώς τα μηχανήματα κοστολογούνταν στην Ελλάδα περίπου στις 370.000 ευρώ το καθένα, τη στιγμή που αντίστοιχος εξοπλισμός σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κοστολογείται από 30.000 έως 70.000 ευρώ.

Μέσω της ανάλυσης δεδομένων της ΑΑΔΕ (MYDATA) και της άρσης τραπεζικού απορρήτου, η Εισαγγελία αποκάλυψε το οικονομικό σκέλος. Διαπιστώθηκε ότι η προμηθεύτρια εταιρεία και η εταιρεία εναλλακτικής διαχείρισης, αν και εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες, τελούσαν υπό κοινό έλεγχο και είχαν συνδιαχείριση. Παράλληλα, εντοπίστηκαν μεταφορές κεφαλαίων ύψους άνω των 19 εκατομμυρίων ευρώ προς εταιρείες και μέσα ενημέρωσης συμφερόντων 52χρονου Εκδότη κατηγορούμενου.

Από το αποδεικτικό υλικό προέκυψε ότι τα μέσα ενημέρωσης του 52χρονου Εκδότη χρησιμοποιήθηκαν αφενός για την προβολή της επιχειρηματικής εικόνας των εμπλεκόμενων εταιρειών και αφετέρου για τη διενέργεια εκστρατειών αρνητικής δημοσιότητας και άσκησης πίεσης/εκφοβισμού σε βάρος κρατικών λειτουργών και ελεγκτών που εμπόδιζαν τις παράνομες εγκρίσεις.

Μετά τις συλλήψεις τους, ο εκδότης στα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις αξιόποινες πράξεις που του αποδόθηκαν και δήλωσε ότι επιφυλάσσεται για την πλήρη αντίκρουση του κατηγορητηρίου ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Ο ένας από τους συλληφθέντες επιχειρηματίες παραδέχθηκε ότι για την ανταλλαγή μηνυμάτων χρησιμοποιεί την εφαρμογή «WHAT’S UP» με ενεργοποιημένη την αυτόματη διαγραφή τους. Υποστήριξε, όμως, ότι αυτή η τακτική είναι συνηθισμένη μεταξύ επιχειρηματιών προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος ηλεκτρονικής υφαρπαγής δεδομένων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να αναπτύξουν την υπερασπιστική γραμμή τους τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

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