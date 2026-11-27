Στην Ευρωπαϊκη εισαγγελία οι εμπλεκόμενοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)Στην Ευρωπαϊκη εισαγγελία οι εμπλεκόμενοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Σπιτάκια Ανακύκλωσης: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Γιάννης Κουρτάκης και οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες – Δεσμεύονται οι περιουσίες τους (βίντεο)

«Σπιτάκια Ανακύκλωσης»: Κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Γιατί κατηγορούνται οι τέσσερις συλληφθέντες

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης» έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον των αρμόδιων αρχών για σειρά κακουργηματικών πράξεων.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν διώξεις για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διέταξε την εννεάμηνη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων προσώπων για τη διασφάλιση της αποκατάστασης της φερόμενης οικονομικής ζημίας.

Η έρευνα εστιάζει σε παράτυπες διαδικασίες προμήθειας και εγκατάστασης ανακυκλωτικών συστημάτων, καθώς και σε μεταφορές κεφαλαίων εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρείες συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.

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Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν κι έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συγκρότηση, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ηθική αυτουργία σε απιστία, καθώς και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορούμενων

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε, με διάταξη της 26ης Νοεμβρίου 2026, στην εννεάμηνη δέσμευση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου των τεσσάρων εμπλεκόμενων προσώπων.

Η έρευνα αφορά την ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» μέσω πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής.

Τι έχουν εντοπίσει οι εισαγγελικές αρχές

Οι εισαγγελικές αρχές εντοπίζουν σοβαρές ενδείξεις για τη δράση οργανωμένης ομάδας, τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, εξετάζοντας τα κακουργήματα της απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, της απιστίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη διάταξη, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έδρασαν συντονισμένα με καταμερισμό καθηκόντων.

Συγκεκριμένα, οι τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών φέρονται να αντανακλούσαν τα «σπιτάκια» της TEXAN (τα οποία προορίζονταν για συλλογή συσκευασιών αντί για άλλα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα που κάλυπτε το πρόγραμμα), ενώ φέρονται να υπήρξαν ελλείψεις στην έρευνα αγοράς και αποδοχή τιμών μονάδας σημαντικά υψηλότερων από τις πραγματικές, με αποτέλεσμα να καταβληθεί συνολικά στην εταιρεία το ποσό των 87.756.542,29 ευρώ από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 13 Ιουνίου 2025.

Η μεταφορά κεφαλαίων ύψους 19.011.680 σε εταιρείες του Ιωάννη Κουρτάκη

Παράλληλα, εξετάζεται η μεταφορά κεφαλαίων σε εταιρείες συμφερόντων του Ιωάννη Κουρτάκη, οι οποίες φέρονται να προωθούσαν την επιχειρηματική εικόνα των εταιρειών ανακύκλωσης και να δημιουργούσαν αρνητική δημοσιότητα ή κλίμα εκφοβισμού κατά υπαλλήλων που ενδεχομένως εμπόδιζαν τις επιδιώξεις τους. Όπως αναφέρεται στη διάταξη, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της TEXAN και της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης μεταφέρθηκαν 16.298.095 ευρώ στις συγκεκριμένες εταιρείες κατά το διάστημα 10 Φεβρουαρίου 2022 – 13 Ιουνίου 2025, ενώ σε ευρύτερο χρονικό ορίζοντα (από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Ιουλίου 2026) οι μεταφορές ανήλθαν συνολικά σε 19.011.680 ευρώ.

Το μέτρο της δέσμευσης αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποκατάστασης της φερόμενης ζημίας και καλύπτει τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά και χρηματοπιστωτικά προϊόντα, θυρίδες, καθώς και κινητή και ακίνητη περιουσία, εξαιρώντας μόνο ποσά που αποδεδειγμένα προέρχονται από μισθούς, συντάξεις και προνοιακά επιδόματα.

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