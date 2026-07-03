Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο στόχαστρο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για παράνομη διαφήμιση τζόγου βρέθηκαν γνωστό μοντέλο – επιχειρηματίας με συχνή παρουσία στην τηλεόραση, ένας ιδιαίτερα δημοφιλής τράπερ και ένας γνωστός TikToker, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο αδελφός του τελευταίου.

H Ελληνική Αστυνομία ανεπίσημα έχει δώσει 4 ονόματα για την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Advertisement

Advertisement

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη προώθηση και διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου από μη αδειοδοτημένους παρόχους, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας που αφορά συνολικά 18 influencers.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ενώ ακολούθησε έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, από τον Ιούλιο του 2025 διαχειριστές λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προωθούσαν παράνομα τυχερά παιχνίδια μέσω ιστοτόπων που δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Αρχή.

Οι δικογραφίες σε βάρος των τεσσάρων προσώπων διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη συλλογή, αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και ψηφιακών δεδομένων, με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθούν οι κατηγορούμενοι ως διαχειριστές των επίμαχων λογαριασμών και προφίλ στα social media.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι αξιοποίησαν τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα και την επιρροή που διαθέτουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργώντας ως influencers και προωθώντας παράνομα ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών.

Παράλληλα, οι συγκεκριμένοι ιστότοποι εντάχθηκαν στη σχετική Blacklist που τηρεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) υποχρεούνται να αποκλείουν την πρόσβαση στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες, καθώς παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά το αδίκημα της εμπορικής επικοινωνίας και διαφήμισης τυχερών παιχνιδιών που διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς την προβλεπόμενη άδεια και έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες.