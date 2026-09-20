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Ένα ελαφρύ εγκεφαλικό αποκάλυψε ότι υπέστη ο Σταμάτης Σπανουδάκης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media.

Όπως εξήγησε ο γνωστός συνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης, το εγκεφαλικό τού άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί χέρι, με τον ίδιο να αναφέρει ότι περνά μια μικρή περιπέτεια με την υγεία του και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επιπλέον εξετάσεις, ώστε να την ξεπεράσει πλήρως.

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Για τον λόγο αυτό, δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τη συναυλία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι για την Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου.

Μετά το εγκεφαλικό, οι γιατροί τού συνέστησαν ξεκούραση για τουλάχιστον δύο μήνες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτή την περίοδο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του, η οποία θα γινόταν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου.

Ο γνωστός δημιουργός ζήτησε συγγνώμη από όλους όσοι περίμεναν να τον δουν στη σκηνή και, εμφανώς συγκινημένος, υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει μόλις η υγεία του το επιτρέψει.