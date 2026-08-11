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Την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 11.30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, θα τελεστεί η κηδεία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό πνευματικό έργο και μια ξεχωριστή παρουσία στα ελληνικά γράμματα.

Η οικογένειά του, αντί στεφάνων, παρακαλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν τα Ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» (Eurobank, IBAN: GR2902601020000100201233313) και «Γαλιλαία» (Alpha Bank, IBAN: GR5101402830283002002002174), ή οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα επιλέξει ο καθένας.

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