Credits: Ελληνική Αστυνομία - Ο 32χρονος κατηγορούμενος για εμπρησμό και σεξουαλική επίθεση

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος Παλαιστίνιος, που κατηγορείται για εμπρησμούς στον Υμηττό, αλλά και για την υπόθεση με την σεξουαλική επίθεση σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω.

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε για λίγη ώρα στο γραφείο του ανακριτή και έδωσε σύντομη απολογία, παρουσία διερμηνέα, αλλά χωρίς δικηγόρο.

Πρόκειται για έναν 32χρονο, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, ο οποίος πέρασε παράνομα στην Κω τον Μάιο του 2024, δήλωσε πρόσφυγας πολέμου και έλαβε άδεια παραμονής στην χώρα.

Ο 32χρονος αποδέχθηκε τις κατηγορίες για εμπρησμούς, ισχυριζόμενος ότι προέβη στις εν λόγω πράξεις «επειδή δεν είχε φάει», ενώ φέρεται επίσης να είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, πως «έχει ακουστά τον Isis».

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε μεταξύ άλλων και για την υπόθεση με την σεξουαλική επίθεση σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω, παίρνοντας αναβολή για τις 23 Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή για εμπρησμούς στον Υμηττό τον Σεπτέμβριο, αδίκημα για το οποίο κρίθηκε προφυλακιστέος. Παράλληλα, ο Θάνος Πλεύρης, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ζήτησε την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου του.

Όπως επισημαίνεται, ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα αποτελούν λόγο για την αφαίρεση της προστασίας που παρέχει το άσυλο.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ, dikastiko)