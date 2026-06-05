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Συνελήφθη και οδηγείται στη φυλακή γνωστός τραγουδιστής με την κατηγορία της αποπλάνησης μιας 14χρονης στη Σύρο.

«Είναι όλα ψέματα», είναι ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου, σύμφωνα με το Star. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για γνωστό τραγουδιστή, με τα αρχικά Μ.Α και στο κινητό της 14χρονης εντοπίστηκαν μηνύματα που αντάλλασσε μαζί της το 2025. Τα βρήκαν οι γονείς της και προχώρησαν σε καταγγελία στις αρχές του έτους.

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«Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι ένας ευχάριστος άνθρωπος γενικά, έχει κοινωνικές επαφές. Καταλαβαίνετε ότι ένας διασκεδαστής μιλάει με όλον τον κόσμο. Εγώ το αποκλείω, πιστεύω ότι τα μυαλά του τα έχει στο κεφάλι του. Επειδή είναι πολύ κοινωνικός άνθρωπος και λόγω της δουλειάς του, και πολύ χαρούμενος και ευχάριστος, προφανώς κάπως έτσι έχει γίνει το μπέρδεμα», λέει φίλη του τραγουδιστή.

Ο φάκελος της υπόθεσης έφτασε στα χέρια της Εισαγγελίας και με βούλευμα αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.«Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη», ήταν η πρώτη αντίδραση της οικογένειας του παιδιού, ενώ ο κατηγορούμενος, λίγο πριν οδηγηθεί στις φυλακές, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού.

Όσο η έρευνα ήταν σε εξέλιξη, ο τραγουδιστής φέρεται να έλεγε σε συγγενείς και φίλους πως «είναι όλα ψέματα» και ότι η ανήλικη, η οποία του είχε πει ότι είναι 16 ετών, πήγαινε στα μαγαζιά όπου τραγουδούσε και του έστελνε μηνύματα. Όταν το θέμα άρχισε να παίρνει διαστάσεις, έγραψε στις 6 Μαρτίου στο Facebook ότι αρνείται τους «ανυπόστατους και συκοφαντικούς» ισχυρισμούς σχετικά με το πρόσωπό του.