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Η Συμβουλευτική Επιτροπή υιοθέτησε Διακήρυξη για την ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτική χρηματοοικονομική εκπαίδευση στην Ευρώπη

Δέκα πρώτες οργανώσεις μέλη – από τις συνολικά 27 – φέρνουν την εμπειρία των επαγγελματιών στην ευρωπαϊκή ατζέντα για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευσ

Η Συμμαχία θέτει ως στόχο να φτάσει τους 4.000 επαγγελματίες της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης έως το 2028

Ιδρυτικά Μέλη της Συμμαχίας το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η ActionAid Hellas και η Aflatoun International

Yψηλόβαθμοι φορείς χάραξης πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών, εμπειρογνώμονες, ιδρύματα, εκπρόσωποι του χρηματοπιστωτικού τομέα και επαγγελματίες της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης συναντήθηκαν πρόσφατα στο Alpbach της Αυστρίας, για να διαμορφώσουν το επόμενο στάδιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Επαγγελματιών της Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης (FIN.e).

Μέσω του FIN.e η Ευρώπη κάνει ένα νέο βήμα για να συνδέσει την πολιτική χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης με την εμπειρία όσων την υλοποιούν στην πράξη, με την υποστήριξη του EIB Institute, μέλους του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και τη συνεργασία της ActionAid Hellas και της Aflatoun International. Είναι μια τριετής πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025 και εγκαινιάστηκε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2025, με σκοπό να συνδέσει οργανώσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση που σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

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Στη Συμβουλευτική Επιτροπή του FIN.e συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Maria Luís Albuquerque, Ευρωπαία Επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ο Wim Mijs, Διευθύνων Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Τραπεζών, ο Roeland Monasch, Διευθύνων Σύμβουλος της Aflatoun International, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, η Εύα Πολυζωγοπούλου, Γενική Διευθύντρια της ActionAid, ο Marko Primorac, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ο Andreas Treichl, Διευθύνων Σύμβουλος του ERSTE Foundation.

To FIN.e έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των πολλαπλών πρωτοβουλιών χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης που υλοποιούν φορείς σε όλη την Ευρώπη και της κεντρικής χάραξης πολιτικής σε κορυφαίο επίπεδο λήψης αποφάσεων, αναγνωρίζοντας την καίρια σημασία που έχει η χρηματοοικονομική εκπαίδευση στην ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην κοινωνική συνοχή εντός της Ε.Ε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 18% των πολιτών της Ε.Ε. και 16% στην Ελλάδα διαθέτει υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι καλούνται να λαμβάνουν ολοένα και πιο σύνθετες αποφάσεις σχετικά με την αποταμίευση, τις επενδύσεις, τη συνταξιοδότηση και τις ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ενώ η Ε.Ε. επιδιώκει να κινητοποιήσει περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις μέσω της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Το FIN.e φέρνει κοντά επαγγελματίες, εταίρους και στρατηγικούς φορείς, με στόχο να διερευνήσουν το μέλλον της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και να εντοπίσουν τις προτεραιότητες, τις ευκαιρίες και τους τομείς συνεργασίας που θα καθοδηγήσουν το επόμενο στάδιο. Τελικός στόχος είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας γενιάς Ευρωπαίων με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να διαχειρίζονται την οικονομική πολυπλοκότητα και να οικοδομούν ένα ανθεκτικό και ευημερούν μέλλον.

Η τριήμερη συνάντηση του FIN.e στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ του Alpbach 2026 αποτέλεσε την πρώτη στρατηγική συνάντηση της Συμμαχίας και την πρώτη ευκαιρία γνωριμίας μεταξύ των 12 μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής και των πρώτων 10 οργανώσεων-μελών από την Αυστρία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ισπανία.

Στο πλαίσιο, του FIN.e Lab που πραγματοποιήθηκε στο European Forum Alpbach 2026, η Συμβουλευτική Επιτροπή του FIN.e υιοθέτησε τη “Διακήρυξη του Alpbach για τη Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση” ζητώντας μια ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ πολιτικής και πρακτικής και θέτοντας τέσσερις προτεραιότητες: την ενσωμάτωση της εμπειρίας και των τεκμηριωμένων στοιχείων από τους επαγγελματίες στις συζητήσεις για τη χάραξη πολιτικής, την ανταλλαγή ποιοτικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών εργαλείων μεταξύ των χωρών, την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων μεταξύ των επαγγελματιών και τη διεύρυνση της πρόσβασης σε ποιοτική χρηματοοικονομική εκπαίδευση, ιδίως για ομάδες που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς.

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«Δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή. Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση δεν αφορά μόνο στην κατανόηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Αφορά στην ενδυνάμωση των πολιτών με την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ανταποκριθούν σε ένα ολοένα πιο σύνθετο οικονομικό περιβάλλον», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Marko Primorac. «Καθώς η Ευρώπη εργάζεται για την ενίσχυση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και της οικονομικής της ανθεκτικότητας, η χρηματοοικονομική επάρκεια αποκτά μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Το FIN.e δίνει ισχυρότερη φωνή στους επαγγελματίες που εργάζονται άμεσα με εκπαιδευόμενους και κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη», κατέληξε ο κ. Primorac.

«Δεν μας λείπουν οι πρωτοβουλίες χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, αλλά η σύνδεση μεταξύ τους. Να σταματήσουμε να εργαζόμαστε απομονωμένα και να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε πέρα από τα σύνορα των χωρών μας με μια διατομεακή προσέγγιση» ανέφερε η Εύα Πολυζωγοπούλου, Γενική Διευθύντρια της ActionAid στην Ελλάδα, συμπληρώνοντας «Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε, αναδεικνύεται η κρισιμότητα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για την ευημερία των πολιτών, αλλά και για την ίδια την ανθεκτικότητα και την κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εξαιρετικά χαμηλά χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού είναι κοινό φαινόμενο στις περισσότερες από τις χώρες, γεγονός που θα πρέπει να μας αφυπνίσει ως προς το τι συνεπάγεται αυτό για το μέλλον της Ευρώπης. Απαιτείται μεγαλύτερη εμπλοκή των επαγγελματιών που βρίσκονται στο πεδίο στη διαμόρφωση πολιτικής, ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο και χρηματοδότηση πρωτοβουλιών και δράσεων υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας και της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητάς τους».

O Roeland Monasch, Διευθύνων Σύμβουλος της Aflatoun International, δήλωσε:«Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση αποδίδει καλύτερα όταν η πολιτική βασίζεται στην εμπειρία όσων την εφαρμόζουν στην πράξη, και όχι το αντίστροφο. Το FIN.e δίνει στην Ευρώπη τη δομή για να επιτύχει αυτή τη σύνδεση, και η Aflatoun χαίρεται που συμβάλλει στην οικοδόμησή της».

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Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το FIN.e εδώ και για τη συνάντηση του FIN.e στο European Forum Alpbach 2026 εδώ.