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Ανησυχία προκάλεσε στους διαδικτυακούς της φίλους η ανάρτηση που έκανε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου το πρωί της Παρασκευής 28 Αυγούστου.

Η influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε μέσα από το Instagram Story της μια φωτογραφία από το νοσοκομείο, στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι, έχοντας ορό στο χέρι.

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Με τη συγκεκριμένη ανάρτηση θέλησε να εξηγήσει στους ακολούθους της τον λόγο για τον οποίο χρειάστηκε να επισκεφθεί το νοσοκομείο. Όπως αποκάλυψε, υποβλήθηκε σε ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου, καθώς αισθανόταν έντονη αδυναμία, σε σημείο που δυσκολευόταν ακόμη και να σταθεί όρθια.

«Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου», έγραψε χαρακτηριστικά στη φωτογραφία που μοιράστηκε.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, ούτε ανέφερε αν είχε προηγηθεί κάποιο άλλο σύμπτωμα που την οδήγησε στο νοσοκομείο.