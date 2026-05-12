Σοκ έχει προκαλέσει στο Survivor το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομίνικο, όταν παίκτης του ριάλιτι τραυματίστηκε βαριά από διερχόμενο ταχύπλοο κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου, με αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό στο ένα πόδι από το γόνατο και κάτω.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ τόσο στους συμπαίκτες του όσο και στην παραγωγή, ενώ συγκλονισμένος εμφανίζεται και ο παρουσιαστής του παιχνιδιού Γιώργος Λιανός.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποκάλυψε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Γιώργο Λιανό λίγες ώρες μετά το ατύχημα και περιέγραψε έναν άνθρωπο βαθιά σοκαρισμένο και συναισθηματικά φορτισμένο.

Όπως είπε, ο παρουσιαστής του Survivor δεν είναι σε θέση να εμφανιστεί τις επόμενες ημέρες στον ραδιοφωνικό σταθμό όπου συμμετέχει, καθώς βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του τραυματία.

«Μίλησα με τον Γιώργο Λιανό χθες το βράδυ γιατί τον αναζήτησα και με πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι σε κατάσταση να βγει στην εκπομπή για δύο ή τρεις ημέρες. Είναι σοκαρισμένος από αυτό που συνέβη και πολύ στενοχωρημένος. Όλο του το μυαλό είναι στο παιδί και στην πορεία της υγείας του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο τραυματισμένος παίκτης βρισκόταν μαζί με συμπαίκτη του στη θάλασσα και χρησιμοποιούσαν σημαδούρα, όπως αποκάλυψαν οι γονείς του.

Μάρτυρας του σοκαριστικού περιστατικού ήταν ο Μάνος Μαλλιαρός, ο οποίος φέρεται να βοήθησε τον τραυματία να επιστρέψει στην ακτή αμέσως μετά το ατύχημα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ANT1, ο Μάνος Μαλλιαρός μεταφέρθηκε αργότερα στο νοσοκομείο με νευρικό κλονισμό, καθώς ήταν ο άνθρωπος που αντίκρισε από κοντά όσα συνέβησαν στη θάλασσα.

Οι γιατροί συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασης του τραυματία, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη χώρα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Οσα είπαν οι γονείς του

Η μητέρα του παίκτη, μιλώντας στο Πρωινό στον ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Λιάγκα, μίλησε για τον βαρύτατο τραυματισμό του παιδιού της, όπως και ο πατέρας του νεαρού. Όπως είπαν, ο γιος τους έχει υποστεί ακρωτηριασμό από το γόνατο και κάτω στο ένα πόδι, και έχει τραυματιστεί στον αστράγαλο στο άλλο.

Αυτό που επισημαίνουν και οι δύο γονείς είναι ότι ο νεαρός είχε πάρει κανονικά τα μέτρα που απαιτούνταν, δηλαδή είχε σημαδούρα κανονικά και δεν ήταν μόνος του, αλλά με συμπαίκτη του.

«Είχε πάει με τον συμπαίκτη του για ψαροντούφεκο. Πήγε ένα σκάφος, υπήρχε και σημαδούρα και τα πάντα, και τον χτύπησε. Το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο ακρωτηριάστηκε και το άλλο στον αστράγαλο έχει πάρα πού σοβαρά θέματα και θέλει χειρουργεία. Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας. Πάει καλά, δόξα τω Θεώ, επειδή είναι πολύ δυνατός αλλά προς το παρόν κοιτάμε αυτό το κομμάτι», είπε η μητέρα του νεαρού.