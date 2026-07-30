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Η απώλεια των δύο ανδρών προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ συνεχίζονται αδιάκοπα οι προσπάθειες των δυνάμεων για τον έλεγχο της μεγάλης πυρκαγιάς.

Πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι της πολιτείας παρευρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι.

Το Πυροσβεστικό Σώμα χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολη την ημέρα, τιμώντας τη μνήμη των δύο ανδρών που έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής.

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Βαρύ είναι το πένθος στο Ρέθυμνο μετά τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ενώ επιχειρούσαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς.

Η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται, δοκιμάζοντας τις αντοχές των πυροσβεστικών δυνάμεων και των κατοίκων της περιοχής, ενώ η απώλεια των δύο ανδρών έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση σε όσους συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία εθελοντή της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Αποκορώνου, ο οποίος μίλησε με δάκρυα στα μάτια για την τραγωδία που συγκλόνισε το Πυροσβεστικό Σώμα.

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Ο εθελοντής αναφέρθηκε στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, σκορπίζοντας θλίψη στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη.

«Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά τους σπίτι», ανέφερε συγκλονισμένος.

«Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους… Πήγαν εκεί πέρα, δυστυχώς λάθος τους», είπε ο εθελοντής, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική… Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω», ανέφερε.

Παρά τη βαριά σκιά της τραγωδίας, οι πυροσβέστες, οι εθελοντές και όλες οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη με τις φλόγες. Οι δύο πυροσβέστες, με καταγωγή από το Αμάρι Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία και ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της πολιτειακής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι απέτισαν φόρο τιμής στον νεαρό πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Στην πρώτη επίσημη ανακοίνωσή του μετά την τραγωδία, το Πυροσβεστικό Σώμα χαρακτήρισε την ημέρα «εξαιρετικά δύσκολη», τονίζοντας ότι οι δύο πυροσβέστες «έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος».

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