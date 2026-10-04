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Στην σύλληψη ενός Αφγανου πορτιέρη ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβυσσο στο οποίο είχε εμπλακεί και ο δραπέτης των φυλακών, Αλκέτ Ριζάι, στις 13 Σεπτεμβρίου, προχώρησε η αστυνομία.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας εντοπίστηκε στον Πειραιά και στην κατοχή του βρέθηκε ένα όπλο, το οποίο εξετάζεται εάν χρησιμοποιήθηκε κατά το περιστατικό στην Ανάβυσσο.

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Ο Αφγανός φαίνεται πως εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας στο κατάστημα και φέρεται να να είναι εκείνος που άνοιξε πρώτος πυρ εναντίον της αντίπαλης παρέας, κατά τη διάρκεια του καβγά που είχε προηγηθεί. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας εργαζόμενος της επιχείρησης.

Οι αρχές άξιοποίησαν οπτικό υλικό από το περιστατικό που έχει καταγράψει τις στιγμές της συμπλοκής ανάμεσα στην παρέα του Αλκέτ Ριζάι και την παρέα του ιδιοκτήτη του καταστήματος για να έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του τι συνέβη.

Ο συλληφθείς Αφγανός αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ενώ το στο μεταξύ ο Αλκέτ Ριζάι εξακολουθεί να αναζητείται από την αστυνομία.

Σημειώνεταοι πως ο διαβόητος κακοποιός μετά το περιστατικό στην Ανάβυσσο δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού απο τις οποοίες είχε λάβει άδεια και μάλιστα για 16η φορά.