Αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών συνελήφθη από συναδέλφους του της Ομάδας ΔΙΑΣ, το βράδυ της Πέμπτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, μετά από τυχαίο έλεγχο καθώς η μηχανή που οδηγούσε δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του δύο πιστόλια γκλοκ, 262 φυσίγγια, 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού και δύο μαχαίρια.

Ο αστυνομικός συνελήφθη και την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας που εξετάζει πιθανή εμπλοκή του συλληφθέντα υπαστυνόμου σε κύκλωμα εκβιαστών καθώς τα ευρήματα και κάποια άλλα στοιχεία δείχνουν ότι ενδεχομένως να είναι μέλος μιας τέτοιας εγκληματικής ομάδας.