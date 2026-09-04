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Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αρμόδιες Αρχές μετά τον εντοπισμό μιας σορού στη θαλάσσια περιοχή της διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, τη σορό εντόπισε ιδιώτης, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσής της από σκάφος της Διώρυγας, στο οποίο επέβαινε και στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

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Μετά την ανάσυρση, η σορός παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα στοιχεία της σορού και να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίησή της.