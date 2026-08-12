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Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψε η κάμερα κατά τη διέλευση της πολυτελούς θαλαμηγού BLUE II από τη διώρυγα της Κορίνθου. Το μήκους σχεδόν 56 μέτρων superyacht κινήθηκε στον στενό δίαυλο με ελάχιστα περιθώρια ελιγμών, ενώ σε αρκετά σημεία φαίνεται να έρχεται σε επαφή με τα βραχώδη τοιχώματα.

Η διέλευση καταγράφηκε σε βίντεο του Μιχάλη Παπαμανωλάκη, από το κανάλι «Κορινθογνωσία». Στα πλάνα, το μεγάλο σκάφος προχωρά με ιδιαίτερα προσεκτικές κινήσεις, περνώντας σε απόσταση αναπνοής από τα πρανή.

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Δύσκολη διέλευση για το πολυτελές superyacht

Το μεγάλο μήκος του BLUE II, που αγγίζει τα 56 μέτρα, καθιστά τη διέλευσή του από τη διώρυγα ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς ο στενός δίαυλος αφήνει περιορισμένο χώρο για ελιγμούς.

Οι εικόνες αποτυπώνουν χαρακτηριστικά τη δυσκολία της προσπάθειας, καθώς η θαλαμηγός φαίνεται να ακουμπά στα τοιχώματα σε περισσότερα από ένα σημεία, συνεχίζοντας ωστόσο την πορεία της μέσα στον Ισθμό.

Πέρα από το μέγεθός του, το BLUE II αποτελεί και ένα ιδιαίτερα ακριβό σκάφος. Σύμφωνα με εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων της αγοράς πολυτελών σκαφών, η αξία του υπολογίζεται περίπου στα 50 εκατομμύρια δολάρια.