Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Δομοκού μετά τη δολοφονία κρατουμένου μέσα στο γραφείο του αρχιφύλακα των φυλακών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ισοβίτης κρατούμενος πήγε στο γραφείο του αρχιφύλακα με στόχο να τον σκοτώσει.

Εκεί ήταν άλλος κρατούμενος για την δολοφονία Μάκρη, με καταγωγή από την Βουλγαρία, καθώς και ο Αλκέτ Ριζάι.

Σύμφωνα με όσα φέρονται να υποστήριξαν ο κρατούμενος που ήταν με τον Ριζάι προσπάθησε να σώσει τον αρχιφύλακα, άρπαξε το όπλο από τον άλλο κρατούμενο και τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει.

Στο σημείο σπεύδει κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών και γίνεται έρευνα για την αλήθεια των ισχυρισμών τους και τι ακριβώς συνέβη.