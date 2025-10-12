Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας , καθώς το Λιμενικό ενημερώθηκε για έναν άνδρα που έπεσε στο νερό από φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ. Στην περιοχή έχουν φτάσει και επιχειρούν για τον εντοπισμό του ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και πέντε παραπλέοντα πλοία, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Παράλληλα, πνέουν άνεμοι έντασης 6 ως 7 Μποφόρ.

Συναγερμός στο Αιγαίο: Άνδρας έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, καθώς το Λιμενικό ενημερώθηκε για έναν άνδρα που έπεσε στο νερό από φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ.



Στην περιοχή έχουν φτάσει και επιχειρούν για τον εντοπισμό του ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και πέντε παραπλέοντα πλοία, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης



Παράλληλα, πνέουν άνεμοι έντασης 6 ως 7 Μποφόρ.