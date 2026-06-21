Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη θέση Σκαλωσιά, στο Λουτράκι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε οικοπεδική έκταση και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε γειτονική δασική περιοχή, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή εξάπλωσής της σε μεγαλύτερη έκταση. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ωστόσο η εξέλιξη του μετώπου παρακολουθείται διαρκώς. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης εθελοντές, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. πηγή φωτογραφίας: korinthostv

Λουτράκι: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στη θέση Σκαλωσιά – Παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο

Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη θέση Σκαλωσιά, στο Λουτράκι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε οικοπεδική έκταση και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε γειτονική δασική περιοχή, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες αρχές.



Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή εξάπλωσής της σε μεγαλύτερη έκταση. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ωστόσο η εξέλιξη του μετώπου παρακολουθείται διαρκώς.



Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης εθελοντές, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.



Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.



πηγή φωτογραφίας: korinthostv