Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο επιβάτες του δεύτερου βαγονιού κατέθεσαν στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, περιγράφοντας τις συνθήκες της σύγκρουσης και τα σοβαρά τραύματα που υπέστησαν.

Η Μυρσίνη Πρασσά αναφέρθηκε στις σοβαρές σωματικές βλάβες που αποκόμισε, ενώ η Ζωή Σιώζη περιέγραψε τον εγκλωβισμό της στα συντρίμμια και την εκδήλωση φωτιάς.

Οι μάρτυρες τόνισαν την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης για τα θύματα, υπογραμμίζοντας τα μόνιμα ψυχολογικά και σωματικά τραύματα που βιώνουν οι επιζώντες.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την κατάθεση του συζύγου της κ.

Σιώζη, ο οποίος μετέφερε την εικόνα από το σημείο του δυστυχήματος και το νοσοκομείο.

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Δύο αυτόπτες μάρτυρες, επιβάτες τους δεύτερου βαγονιού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, κατέθεσαν σήμερα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις επιβατών στη δίκη για τα Τέμπη

Η Μυρσίνη Πρασσά, ταξίδευε μαζί με την φίλη της Ελπίδα Χούπα, που δεν κατάφερε να βγει ζωντανή από την σύγκρουση. «Τη γνώρισα μέσω ενός συμφοιτητή μου και δεθήκαμε πολύ. Ήταν από τις πιο έξυπνες κοπέλες που γνώρισα στη ζωή μου» κατέθεσε η μάρτυρας για την Ελπίδα Χούπα. Για την στιγμή της σύγκρουσης τόνισε πως δεν θυμάται τίποτα επισημαίνοντας τα σοβαρά τραύματα που υπέστη στο κρανίο, το κώμα στο οποίο βρίσκονταν για τριάντα μέρες, τα έξι χειρουργεία στα οποία υποβλήθηκε και τις θεραπείες που κάνει ακόμα και σήμερα.

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«Και τώρα θαύμα είναι που σας μιλάω. Ήταν σαν να ήμουν νεκρή» κατέθεσε η κα Πρασσά αναφέροντας ότι, όπως της είπαν αργότερα, εντοπίστηκε έξω από το βαγόνι.

«Δεν θα ηρεμήσω αν δεν μπουν φυλακή αυτοί που φταίνε», πρόσθεσε η μάρτυρας.

Στη συνέχεια κατέθεσε η Ζωή Σιώζη, η οποία ταξίδευε με τον ανήλικο γιο της στο Intercity. «Τίποτα δεν μας προετοίμαζε για αυτή την καταστροφή. Όλα κυλούσανε ομαλά. Πολύ ξαφνικά ήταν ένα έντονο φρενάρισμα για πέντε δευτερόλεπτα.

Εγώ πέφτω στο παιδί μου και μετά ακολουθεί μια βίαιη σύγκρουση. Βρεθήκαμε μέσα σε συντρίμμια, μέσα σε μέταλλα παραμορφωμένα. Εγώ βρισκόμουν σε κατάσταση σοκ. Προσπαθούσα να καταλάβω τι είχε συμβεί. Ήμουν πεσμένη κάτω. Δεν καταλάβαινα τι είχε συμβεί.

Οι θέσεις είχαν παραμορφωθεί, το μόνο που αντιλήφθηκα είναι ότι οι συνεπιβάτες μου δεν ήταν δίπλα» κατέθεσε η μάρτυρας προσθέτοντας πως κατάφεραν να βγουν με την βοήθεια άλλων επιβατών από μια σχισμή και στη συνέχεια βγήκε στις ράγες περνώντας πάνω από τα συντρίμμια του κυλικείου που εκείνη την στιγμή δεν είχε ακόμα φωτιά.

Σε ερωτήσεις της προέδρου απάντησε πως αρχικά αντιλήφθηκε δύο εστίες φωτιάς, μια μπροστά από το δεύτερο βαγόνι και μία από πίσω. Τόνισε πως είκοσι λεπτά αργότερα είδε ότι το βαγόνι τους καιγόταν «ολοσχερώς».

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Ανέφερε επίσης πως η ατμόσφαιρα ήταν «αποπνικτική» και έκαιγε ο λαιμός της χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει τη μυρωδιά. Απάντησε επίσης σε ερώτηση της Προέδρου πως δεν έγινε κάποια έκρηξη πριν ή μετά τη σύγκρουση.

Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της η μάρτυρας ανέφερε: «Είναι το βάρος σήμερα που είμαι εδώ και δεν είναι άλλοι 57. Χάθηκαν πολύ άδικα. Εμείς που επιζήσαμε δεν σημαίνει ότι είναι όλα καλά. Είναι τραύματα που θα τα κουβαλάς μια ζωή.

Είναι μια ζωή πριν τα Τέμπη και μετά τα Τέμπη. Νιώθω ότι πρέπει να μιλήσω. Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να είχαν αυτό το τέλος. Υποτίθεται ότι κάποιος προστάτευε την ασφάλειά μας. Βρεθήκαμε σε αδιανόητες καταστάσεις. Σας παρακαλώ να αποδώσετε δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που φύγανε. Νιώθω ότι έχω και εγώ ένα μέρος της ευθύνης. Μήπως να γυρνούσες πίσω να βοηθήσεις; Είναι σημαντικό για μένα να ακουστεί ότι όντως εκεί συνέβη κάτι ακραίο. Νομίζω είναι στα χέρια σας η ασφάλεια των πολιτών στο μέλλον».

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Οι καταθέσεις ολοκληρώθηκαν με τον σύζυγο της κας Σιώζη, ο οποίος ανέφερε πως όταν έφτασε στο σημείο της σύγκρουσης σχεδόν δύο ώρες μετά το συμβάν θυμόταν τη φλόγα από τα συντρίμμια ενώ αργότερα όταν πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας χαρακτήρισε την κατάσταση «τραγική».

Πηγή: larissanet.gr

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