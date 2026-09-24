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Την ανάγκη για καθολική εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει την ιατρική διαφήμιση, αλλά και για ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, υπογραμμίζει η Συνομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος (ΣΙΔΙΕ). Η τοποθέτησή της έρχεται μετά τις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας σχετικά με το νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη ρύθμιση των ιατρικών πράξεων.

Η ΣΙΔΙΕ χαρακτηρίζει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία των ασθενών και ζητά τη διενέργεια ελέγχων σε όλους όσοι διαφημίζουν, προβάλλουν ή πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις, ενώ παράλληλα ζητά την επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών.

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Παράλληλα, η Συνομοσπονδία τάσσεται υπέρ της πλήρους απαγόρευσης κάθε άμεσης ή έμμεσης μορφής ιατρικής διαφήμισης, υποστηρίζοντας ότι η επιστημονική ενημέρωση δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε εργαλείο εμπορικής προβολής.

«Εάν η Πολιτεία θεωρεί ότι η ιατρική διαφήμιση δημιουργεί κινδύνους για τους πολίτες, οφείλει να εφαρμόσει τον νόμο καθολικά. Δεν είναι αποδεκτό να επιβάλλονται επιλεκτικοί έλεγχοι σε ορισμένους επαγγελματίες, ενώ άλλες δομές προβάλλουν καθημερινά ιατρικές υπηρεσίες χωρίς ουσιαστικό έλεγχο», αναφέρει η ΣΙΔΙΕ.

Η Συνομοσπονδία υπογραμμίζει παράλληλα ότι «η Ιατρική δεν είναι εμπόρευμα. Είναι κοινωνικό αγαθό».

Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, η ΣΙΔΙΕ αναγνωρίζει ότι τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά, τονίζει όμως ότι δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη και επιστημονική κρίση, ιδιαίτερα σε σύνθετα ζητήματα που αφορούν την ιατρική.

Τέλος, ζητά αυστηρή αντιμετώπιση της αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος, καθώς και την εφαρμογή των ίδιων κανόνων και ελεγκτικών διαδικασιών σε όλους τους επαγγελματίες και σε όλες τις δομές υγείας, χωρίς εξαιρέσεις.