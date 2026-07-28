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Ένας Γάλλος τουρίστας και τα ανήλικα παιδιά του έζησαν τον απόλυτο τρόμο στις διακοπές τους στη Σύρο, όταν η φουσκωτή βάρκα στην οποία επέβαιναν παρασύρθηκε στα ανοιχτά. Αγνοώντας τις προειδοποιητικές συστάσεις της ναυαγοσώστριας, ο πατέρας ανοίχτηκε στη θάλασσα με τα τέσσερα κοριτσάκια του, όλα ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Ναυαγοσώστρια έσωσε πατέρα και τέσσερα μικρά παιδιά

Όταν οι άνεμοι άρχισαν να απομακρύνουν επικίνδυνα τη φουσκωτή βάρκα από την ακτή, η μητέρα που παρακολουθούσε έντρομη από τη στεριά άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Ευτυχώς, τα τέσσερα παιδιά φορούσαν σωσίβια, σε αντίθεση με τον πατέρα τους.

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Για καλή τους τύχη επενέβη με πλήρη ψυχραιμία η νεαρή ναυαγοσώστρια, η οποία κατάφερε να μεταφέρει με ασφάλεια ολόκληρη την οικογένεια στην ακτή.

Όπως μεταδίδει το cyclades24.gr, η ναυαγοσώστρια Παρασκευή αντέδρασε ακαριαία, βουτώντας στο νερό με τη ναυαγοσωστική σανίδα και το rescue can. Φτάνοντας δίπλα στην οικογένεια, ανέβασε τα δύο παιδιά στη σανίδα, ενώ ρυμούλκησε τους υπόλοιπους με τη βοήθεια του σωσίβιου, οδηγώντας τους με απόλυτη ασφάλεια στην πλησιέστερη ακτή.

Μόλις έφτασαν στην ακτή, η μητέρα έπεσε κλαίγοντας στην αγκαλιά της ναυαγοσώστριας, ενώ και τα παιδιά την αγκάλιασαν συγκινημένα, ευχαριστώντας τη για τη διάσωσή τους.